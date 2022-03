Putin bietet Valery Gergiev wohl das Bolschoi-Theater an Stand: 27.03.2022 15:48 Uhr Wladimir Putin hat Valery Gergiev laut der russischen Nachrichtenagentur TASS angeboten, das Bolschoi-Theater zu übernehmen. Der russische Dirigent hatte sich nach dem Angriff auf die Ukraine nicht vom Krieg distanziert und wurde deshalb als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker entlassen.

Mit dem Orchester des Mariinsky-Theaters in Sankt Petersburg und den Münchener Philharmonikern hat Valery Gergiev bis vor kurzem zwei große europäische Orchester dirigiert. Weil er sich nach dem russischen Angriff auf die Ukraine nicht von Wladimir Putin distanzierte, entließ Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) den Dirigenten am 1. März. Dafür könnte er jetzt die Leitung des Bolschoi-Theaters übernehmen.

Laut der russischen Nachrichtenagentur TASS sprach Wladimir Putin nun eine Einladung an Valery Gergiev aus, er solle sich Gedanken darüber machen, ob er neben der Intendanz des Mariinski-Theater in St. Petersburg zusätzlich noch das Bolschoi-Theater in Moskau übernehmen könne. Eine derartige Entscheidung würde Gergiev zum mächtigen Generalintendanten machen.

Intendant des Bolschoi-Theaters bezog Stellung gegen den Krieg

Der derzeitige Intendant des Bolschoi-Theaters, Wladimir Urin, hatte sich - anders als Gergiev - früh und entschieden gegen den Krieg ausgesprochen. Einige herausragende Stars haben das Theater ebenfalls verlassen, darunter Primaballerina Olga Smirnova.

Gergiev schwieg eisern auf das Ultimatum der Münchener Philharmoniker

Das Angebot Putins kann als Wertschätzung nach dem Rauswurf Gergievs als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker gesehen werden. Der Dirigent hatte trotz Ultimatums seitens des Münchner SPD-Oberbürgermeisters Dieter Reiter eisern geschwiegen. Gergiev gilt seit langem als enger Freund und Vertrauter von Putin und zählt zu den bestbezahlten Dirigenten weltweit. Gergiev selbst zeigte sich offen für eine Großtheater-Fusion unter seiner Leitung. Das Online Klassik-Magazin Pizzicato kommentiert: "Putin will aus Gergiev den musikalischen Putin machen".

