"Leben im Lockdown": Orchester im Treppenhaus probt Hörspiel

von Agnes Bührig

Auf den Notenpulten in einem Tonstudio im Norden von Hannover steht das Werk "About Escher" des spanischen Komponisten Mario Carro für Geige und Marimbaphon. Der künstlerische Leiter des Orchester im Treppenhaus, Thomas Posth, dirigiert. Dazu mimt der Schauspieler Rainer Frank einen Menschen, der in sich selbst gefangen ist.

Regisseur Volker Bürger hat den Text eingerichtet und erklärt die Szene: "Die Figur ist allein im Zimmer, wie eingesperrt. Sie macht das Fenster auf, aber man kommt nicht mehr so raus, sagt die Figur, und die ist im Denken gefangen." Und Schauspieler Rainer Frank setzt es um: "Jetzt habe ich die ganze Zeit an die Decke gestarrt und mich vergessen. Und tatsächlich nichts gedacht. Jetzt sind sie wieder da, die Gedanken. Und sie auch. Die Kopfhörerin. Jetzt hörst du mich wieder, stimmt's? Hallo? Hallo? Darf ich du zu Ihnen sagen?"

Konzerte im Internet keine Option für das Orchester im Treppenhaus

In nur drei Wochen ein Hörspiel aus dem Nichts zu erschaffen und so sein Publikum zu erreichen, das ist ein Impuls der Pandemiezeit. Doch die Möglichkeiten des Digitalen haben ihre Grenzen. Konzerte im Internet sind für das Orchester im Treppenhaus nicht die Zukunft.

Im letzten Frühjahr hielt es den Kontakt zum Publikum über die Chatfunktion live gestreamter Konzerte. Doch der digitale Abstand ist hinderlich für das Konzerterleben. Das soll bei der Begegnung mit dem Hörstück anders sein, sagt Thomas Posth: "Wir wollten die Musik so inszenieren, dass sie so berührend wie möglich wird, also das Drumrum so arrangieren. Wir wollen uns Situationen ausdenken, in denen die Musik ganz besonders stark erlebbar wird."

Inspiration durch Caspar David Friedrich

Auch mit Improvisationen erarbeiten sich die Musiker und Musikerinnen das Hörspiel. Dann changiert die Musikfarbe. Das Klangwabern des gerade einmal fünf Jahre alten Musikstücks von Mario Carro geht in die geordnete Harmonie der Romantik über.

Caspar David Friedrich und sein berühmtes Bild des Wanderers über dem Nebelmeer hat Volker Bürger beim Schreiben des Textes inspiriert. Auch die Kopfhörerin kann am Ende die Klarheit des erklommenen Gipfels wahrnehmen: "Das mündet dann in diese Befreiung, indem dann diese Figur auf einmal aus diesem Chaos durchbricht."

