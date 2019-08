Stand: 23.08.2019 14:45 Uhr

Ivo Pogorelich findet neuen Beethoven-Klang Beethoven / Rachmaninoff von Ivo Pogorelich Vorgestellt von Margarete Zander

Es gibt Musiker, die von Anfang an polarisieren. Der Pianist Ivo Pogorelich gehört dazu. Den einen war er mit seinen Aufnahmen zu forsch, den anderen hat er die Ohren neu geöffnet. Nach 14 Jahren Pause präsentiert er wieder eine CD, mit Beethoven und Rachmaninoff. Margarete Zander hat ihn getroffen.

Ich habe noch keine Frage gestellt, da erzählt Ivo Pogorelich, dass er sich ärgert, wenn Journalisten flapsig darüber spekulieren, was er wohl in den letzten 14 Jahren getan habe. Er habe eben nicht seine ganze Zeit damit verbracht, Zeitung zu lesen und ins Kino zu gehen, auch wenn er in der Schweiz ein privilegiertes Leben führt. Er habe gearbeitet - und endlich Antworten gefunden auf die Fragen, die ihn schon so lange beschäftigen.

Der Schlüssel zu einem neuen Klang

Pogorelich ist begeistert. Angezogen haben ihn zwei weniger bekannte Beethoven-Sonaten. Das Spannende bei op. 54: Beethoven hatte ein neues Klavier aus Paris geschenkt bekommen, und da ist er richtig übermütig geworden.

Beethovens Klavier - das ist der Schlüssel zu einem neuen Klang. Und in der Sonate op. 78 findet er noch mal ganz andere Ausdrucksmöglichkeiten. Pogorelich schwärmt: "Er hat neue Methoden der Expressivität geschaffen, wie wir sie später im Kino finden: kurze Abschnitte mit unterschiedlicher Psychologie."

Die Saat für die Zukunft

Die Psyche der Klangfarben faszinierte Beethoven, sagt Pogorelich: "Er war absolut fasziniert von der menschlichen Stimme. Seine Lieblingsklangfarbe war der Mezzosopran. Diese Stimme hat hohe Töne, aber sie kann auch dramatischere Gefühle zum Ausdruck bringen, nicht nur Koloraturen, die dem Sopran vorbehalten sind. Sie kann menschliche Gefühle übertragen."

Um diesen Beethoven-Klang zu finden, musste Pogorelich neue Techniken am Klavier lernen, tiefer in den Flügel eindringen: "Ein Vakuum zwischen den Fingern und den Hämmern erzeugen, um eine direkte Antwort des Klanges zu spüren." Er wollte das Gefühl haben, als würde er mit seinen Fingern die Saiten anschlagen.

Man hört und spürt die Begeisterung an Beethovens Erfindergeist. "Er hat ein absolut revolutionäres Werk geschaffen", schwärmt Pogorelich. "Das ist die Saat für die Zukunft - erst mal seiner eigenen, aber diese Saat wird auch im Spiel anderer Komponisten reflektiert."

Harte Schnitte und extreme Überzeichnungen

Und wie passt Rachmaninoffs Sonate Nr. 2 ins Programm der neuen CD? Sie ist für Pogorelich der Endpunkt einer künstlerischen Entwicklung, die mit Beethoven begonnen hat. Pogorelich spielt intensiver als früher und seine Interpretation wird wieder polarisieren und faszinieren - durch harte Schnitte und extreme Überzeichnungen.

Beethoven / Rachmaninoff Label: Sony Classical

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue CDs | 26.08.2019 | 06:40 Uhr