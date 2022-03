Internationale Händel-Festspiele stellen Programm vor Stand: 17.03.2022 09:58 Uhr Die Internationalen Händel-Festspiele Göttingen gelten als das weltweit älteste Festival für Alte Musik. Seit 1920 finden sie jährlich statt und locken um die 20.000 Barock-Fans in die Stadt im Süden Niedersachsens. Beitrag anhören 4 Min

von Jan Fragel

In diesem Jahr steht Göttingen vom 12. bis zum 22. Mai ganz im Zeichen von Georg Friedrich Händel - erstmals unter der künstlerischen Leitung von George Petrou, einem griechischen Dirigenten, Pianisten und Bühnendirektor. Nun wurde das Programm der Händel-Festspiele unter dem Motto "Neue Horizonte" vorgestellt.

Horizonte sind und bleiben Sehnsuchtsorte, die wir mit unseren Hoffnungen und Erwartungen aufladen - so steht es im Programmheft der Internationalen Händel Festspiele Göttingen zum diesjährigen Motto. Neue Horizonte fasst das zusammen, um was es dem Intendanten Jochen Schäfsmeier geht: "Wie weckt man auch beim Publikum des 21. Jahrhunderts Interesse für Repertoire des 18. Jahrhunderts? Das war der Grund, warum wir dann schließlich auf 'Neue Horizonte' gekommen sind. Wir haben gesagt, wir wollen mal überlegen, was gibt es für neue Perspektiven, was gibt es für neue Sichtweisen."

Festspiele probieren neue Spielorte aus

Darum setzen die Händel Festspiele nicht nur auf bewährte Spielorte wie das Deutsche Theater in Göttingen. Sie wollen die Menschen anregen, neue Perspektiven einzunehmen. "Das können Turmbläser sein von Sankt Johannis, das können die Glocken bei Sankt Jacobi sein, das kann auch was in der Fußgängerzone sein. Wir wollen Händel zu einem Publikum bringen, das nicht extra Tickets dafür kauft, um Händel zu erleben, sondern vielleicht noch nicht mal was davon gehört hat, dass es Händel gibt. Vielleicht werden die Menschen dann durch das, was wir anbieten, überrascht und sagen, das ist ja ganz interessant."

Ein Perspektivwechsel ist sicher auch garantiert, wenn die Händel Festspiele in eine riesige Logistikhalle am Rande Göttingens ziehen. Barockmusik vorm Hochregallager. Auch aufs Land zieht Händel in ein Dorf mit einem Musikwettbewerb und in kleine Städte wie Hann Münden und Osterode.

Oper "Giulio Cesare in Egitto" im Zentrum der Festspiele

Im Mittelpunkt der Internationalen Händel Festspiele in Göttingen steht die Oper "Giulio Cesare in Egitto" - Julius Caesar in Ägypten. Eine Geschichte um eine Liebesaffäre zwischen Caesar und Cleopatra, um Intrigen und um Mord, inszeniert vom neuen künstlerischen Leiter George Petrou im Deutschen Theater.

Brillante Solist*innen: Sophie Junker und Yuriy Menenko

Nicht zuletzt können sich die Besucherinnen und Besucher der Händel Festspiele in Göttingen auf außergewöhnliche Solisten freuen: "Wir freuen uns auf Sophie Junker als Cleopatra und Yuriy Menenko als Giulio Cesar. Ich glaube, dass es eine sehr prächtige Oper werden wird, die wir vielleicht lange so nicht in Göttingen sehen konnten. Das ist wirklich die Sache der Co-Produktion", so Schäfsmeier. Denn die diesjährige Inszenierung der Händel Oper "Giulio Cesare in Egitto" ist keine Premiere. So ähnlich hat sie George Petrou bereits in den Niederlanden mit der Nederlandse Reisopera aufgeführt - mit großem Erfolg, wird berichtet.

Kinderprogramm "Händel for Kids"

Mit Kooperationen wollen die Göttinger weiterhin Produktionen auf die Bühne bringen, die alleine nicht zu stemmen wären. Außerdem gibt es auch in diesem Jahr wieder ein Kinderprogramm "Händel for Kids" - einerseits mit einer Kooperation mit dem Theater der Nacht aus Northeim und dem Projekt "Rollender Georg", bei dem Musiker vor Stadtteilzentren in Göttingen auftreten.

Die 55 Aufführungen der Internationalen Händel Festspiele Göttingen laufen in diesem Jahr vom 12. Bis zum 22. Mai.

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik