Foyerkonzert mit Franziska Hölscher im Museum Lüneburg Stand: 31.03.2023 16:23 Uhr 70 Hörerinnen und Hörer von NDR Kultur waren gekommen. Sie erlebten ein facettenreiches Konzert. Das Repertoire reichte vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Im Gespräch ging es um Glückstage mit Kammermusik-Kolleg*innen und den Alltag als Intendantin gleich mehrerer Festivals.

Los ging es mit Luciano Berio. Bei "Sequenza VIII" drehte sich zwölf Minuten alles um den Ton A - schier endlose Dissonanzen, von Franziska Hölscher bewusst an den Anfang des Programms gesetzt: "Neue Musik sollte man nicht zwischen Mozart und Beethoven einpacken und sie dann für zehn Minuten noch aushalten. Sie sollte prominent im Programm vorkommen", so Hölscher.

Das Publikum lauschte und wurde überrascht

Noch viel jünger ist die "Etüde Nr. 2 für Violine solo" von Jörg Widmann. Parallel zum hochvirtuosen Geigen setzte Franziska Hölscher hier ihre eigene Stimme ein. Einen guten Kontrast ergaben dazu die alten Stücke für Violine solo. Von Johann Sebastian Bach über den weitgehend unbekannten Louis-Gabriel Guillemain, Jahrgang 1705, bis zum 1644 geborenen Heinrich Ignaz Franz Biber, einem virtuosen Salzburger Komponisten, der einst die Violinwelt revolutionierte.

Spannung und Humor

Franziska Hölscher zeigte sich im Gespräch ähnlich virtuos wie auf der Geige. Im Dialog mit Redakteur Ludwig Hartmann plauderte sie über die schillernde Welt der reisenden Virtuosin, einsame Momente auf Reisen und das Glücksgefühl, dem Publikum nahe sein zu können wie in Lüneburg: "Ich spüre richtig, ob die Leute dabei sind, ob sie mitfiebern. Und das war hier der Fall. Das ist oft in so einem kleinen, intimen Rahmen das Bonbon, was man dann zurückbekommt."

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Welt der Musik | 02.04.2023 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik