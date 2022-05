"Don Pasquale" in Hamburg: Premiere begeistert Publikum Stand: 30.05.2022 08:55 Uhr Ein Geldspeicher wie der von Dagobert Duck auf der Bühne - das ist nur eine der witzigen Regie-Einfälle in der Oper "Don Pasquale" von Donizetti. Die Geschichte um einen älteren, sehr reichen und geizigen Mann, der eine junge, mittellose Frau heiraten will, hatte am Sonntag in der Hamburgischen Staatsoper Premiere. Beitrag anhören 3 Min

von Daniel Kaiser

Es war rasant und bunt, von der ersten Minute an. Don Pasquale thront wie Onkel Dagobert in einem riesigen Tresor auf Geldscheinbergen. Die junge Norina nimmt auf der Bühne ein Schaumbad. Und irgendwann fliegen Geldscheine von den Balkonen. "Pling" und "klick" machen die Handys auf der Bühne. Die Alte Oper mit dem Blick von heute, das begeistert das Publikum. "Großartig!", meint eine Zuschauerin. "Endlich mal wieder was gekonnt Fröhliches." Eine andere schwärmt: "Ich fand die Inszenierung modern. Es war zugewandt. Es war absolut am Puls der Zeit. Die Stimmen waren großartig, es war keine Sekunde langweilig."

Wunderbar freche Regie von David Bösch bei "Don Pasquale"

Dabei geht es der wunderbar frechen Regie von David Bösch gar nicht um den alten weißen Mann mit seiner ganzen Kohle. Er stellt die junge Norina ins Zentrum. Danielle De Niese singt und spielt sie als Wirbelwind mit Witz und Tempo. Irgendwo zwischen Jennifer Lopez und Doris Day. Mit dem Geld von Don Pasquale kaufen sie das Internet leer. Ganz klar: Sie hat die Hosen an. Der Don Pasquale ist Ambrogio Maestri auf den Leib komponiert. Wunderbar, wie er sich mit seinem Kumpel Malatesta einen Weltrekordversuch im Schnellsingen liefert, mit einer riesigen Stoppuhr auf der Bühne.

Viele liebevolle Regie-Einfälle machen Freude

Im Publikum auch Kultdesigner Guido Maria Kretschmer, der überrascht war, als plötzlich sein Name in die Handlung eingebaut wurde. "Ich habe ja schon selbst ein paar Mal für die Oper Kostüme gemacht. Aber damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet und dachte: Was war das denn dann? Aber es war sehr schön", sagt Kretschmer lachend.

Man kann sich wirklich nicht sattsehen an den vielen liebevollen Regie-Einfällen, auch wenn auf den teuren Plätzen einige schon etwas pikiert geschaut haben, als plötzlich ein pinkfarbener Schlüpfer über die Bühne flog.

Skepsis bei Opern-Plänen von Klaus-Michael Kühne

Dieser "Don Pasquale" macht einfach Freude. Apropos älterer Herr mit viel Geld und einer fixen Idee: Der Vorschlag des Milliardärs Klaus-Michael Kühne, die Staatsoper abzureißen und in der Hafencity wieder aufzubauen, ist natürlich das Gesprächsthema an diesem Premierenabend. "Erst dachte ich: Oh, toll!", meint einer der Zuschauer. "Doch dann habe ich gelesen, dass er das Haus abreißen will - und hier ein gediegenes Wirtschaftsobjekt hinstellen will. Unsere Hamburger Geschäftsleute wissen, wo sie den Most holen können." Eine Zuschauerin sagt nachdenklich: "Ich denke, wir haben hier eine wunderbare Oper. Und das Geld das Geld, was vielleicht übrig ist, sollte man anders verwenden."

Und auch Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda ist eher zurückhaltend. "Dieses Haus steht unter Denkmalschutz. Es wird hier stehen bleiben und es wird bespielt werden", sagt er bestimmt. "Wenn Kühne sich mäzenatisch engagieren möchte und der Stadt eine Oper schenken möchte, kann das eine großartige Sache werden. Darüber müssen wir miteinander reden." Sieht also ganz so aus, als würde auch die nächste Don Pasquale-Premiere noch im alten Haus gefeiert werden.

