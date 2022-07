Classical Beat Festival 2022: Oscar-Gewinner probt in Eutin Stand: 21.07.2022 12:59 Uhr "Leinen los nach Südamerika" ist das Motto des Classical Beat Festivals 2022, bei dem klassische Musik mit anderen Genres gemixt wird. Derzeit wird in Eutin geprobt. Beitrag anhören 4 Min

von Milad Kuhpai

Um die 30 Musikerinnen und Musiker erarbeiten in einem ehemaliger Supermarkt, der später als Impfzentrum und jetzt zur Probenhalle umfunktioniert wurde in Eutin das Programm für das Eröffnungskonzert in Lübeck. Vorbeigehende Passanten staunen bei offenen Schiebetüren nicht schlecht darüber, was für Musik da in der beschaulichen Kleinstadt gemacht wird.

Vor den Musikern sitzt der argentinische Musiker und Komponist Gustavo Santaolalla mit seiner Gitarre. Er ist zweifacher Oscar-Preisträger für die Filmmusik zu den Hollywood-Spielfilmen wie "Brokeback Mountain" und "Babel". Er gilt als Pionier im Verschmelzen der musikalischen Genres. Es ist nicht sein erster Besuch. Die Verbindung zu Deutschland begleitet ihn von klein auf, sagt er: "Ich mag Deutschland sehr. Ich habe eine persönliche Beziehung mit der deutschen Kultur, weil ich in Argentinien eine deutsche Schule, die "Gartenstadtschule" besucht habe. Dort bin ich auch aufgewachsen, in einem kleinen Dorf bei Buenos Aires, das von Deutschen gegründet wurde: Gartenstadt. Ich vermisse auch die Sprache."

Classical Beat Festival sprengt musikalische Grenzen

Für das Classical Beat Festival, dessen Motto das Sprengen von Grenzen ist, ist Gustavo Santaolalla ein Riesengewinn. Er steht wie kaum jemand für das Vermischen von Genres, egal ob Hip Hop und Tango mit Rock, Punk oder Metal. Es gibt kaum etwas, was der Argentinier noch nicht ausprobiert hat: "Es ist wichtig, Grenzen in jedem Aspekt des Lebens zu überwinden. Es ist wichtig, sich jeden Aspekt des Lebens zu eigen zu machen. Normalerweise neigen wir dazu, etwas zu finden und daraus eine Art Form zu machen. Auf diese Weise entsteht Establishment. In gewisser Weise bin ich immer daran interessiert, Alternativen und neue Wege zu finden, die Dinge zu betrachten. Ich denke, es ist Teil der Rolle von Künstlern, die Realität auf eine bestimmte Art und Weise zu organisieren, die sich von der anderer Menschen unterscheidet.

Begeisterung über die Probenergebnisse

"Der Weg ist das Ziel" Unter diesem Motto präsentiert Santaolalla mit seiner sechsköpfigen Band und dem Classical Beat Orchestra einen Querschnitt aus neuen und früheren Werken. Noch wird aber gründlich und konzentriert an einzelnen Phrasen gearbeitet. Der Rhythmus sitzt noch nicht perfekt.

Mark Tietz vom Classical Beat Festival staunt jedes Jahr aufs Neue über die Probenergebnisse, besonders wenn so erfahrene Musiker wie Gustavo Santaolalla mit Nachwuchstalenten zusammenarbeiten: "Da merkt man halt schon: Ok, die haben sehr viel Erfahrung und sehr viel Gefühl für Ihre Musik und einfach richtig was auf dem Kasten. Das Beste ist, wenn die Künstler es schaffen, aus den jungen Musikern was ganz Tolles rauszuholen, was sie selbst vielleicht nicht hingekriegt hätten und dann echt überrascht sind, was für tolle Musik sie dann am Ende spielen können."

