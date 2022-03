Agentur und Deutsche Grammophon trennen sich von Anna Netrebko Stand: 22.03.2022 17:57 Uhr Die Opernsängerin Anna Netrebko wird nicht mehr von ihrer Agentur Centre Stage Artist, einem Berliner Tochterunternehmen von Universal, vertreten. Auch die Plattenfirma Deutsche Grammophon plant keine weiteren Produktionen. Beitrag anhören 5 Min

Die Chefin der Berliner Agentur Centre Stage Artist (CSAM), Judith Neuhoff, bestätigte die Trennung gegen über Peter Jungblut vom Bayrischen Rundfunk, bat auf Nachfrage jedoch um "Verständnis", dass sie dazu nichts weiter mitteilen könne. Eine Sprecherin der Deutschen Grammophon, wo bisher die Alben von Netrebko erschienen, teilte dem BR mit, dass keine weiteren Produktionen mehr geplant seien. Die Starsopranistin steht seit Beginn des Krieges in der Ukraine in der Kritik, weil sie als Unterstützerin von Wladimir Putin gilt. NDR Kultur hat mit Peter Jungblut gesprochen.

Und plötzlich war der Link zur Website der Sopranistin von Anna Netrebko auf der Seite der Management Agentur Central State Artist weg. Im Klassikmagazin Crescendo munkelte man schon, ob man sich getrennt habe? Peter Jungblut vom Bayerischen Rundfunk hat nachgefragt. Was hat man Ihnen denn geantwortet?

Peter Jungblut: Ja, man hat sich getrennt. Anna Netrebko hat derzeit keine Konzerttermine, kein Management und keinen Plattenvertrag. Also es läuft gerade nicht so rund für die Sopranistin.

Plattenvertrag - das heißt also auch die Deutsche Grammophon möchte nicht weiter mit ihr arbeiten?

Jungblut: Die Centre Stage Artist Management - das ist die Agentur, die sie bisher für ihre Auftritte weltweit hatte, die hat sich getrennt. Von einem Rauswurf will man nicht sprechen. Man will eigentlich überhaupt nicht sprechen. Man solle bitteschön dafür Verständnis haben. Also nennen wir es mal ganz neutral Trennung. Die Deutsche Grammophon hat mir gesagt, dass es noch die Platten gibt, die sie bisher dort produziert hat, die werden auch verkauft, aber neue werden nicht mehr gemacht

Nun muss man unterscheiden, wenn eine Staatsoper oder die Elbphilharmonie in Hamburg entscheiden, erst einmal keine Konzerte mit Anna Netrebko zu machen. Aber stecken hinter den Trennungen nicht auch einfach finanzielle Gründe, erstmal nicht mit ihr zu arbeiten?

Jungblut: Die Universal - also der Mutterkonzern - hat am 8. März gesagt: Wir sind solidarisch. Wir halten uns an die Sanktionen. Wir werden humanitär in der Ukraine helfen, uns also auf die Seite der Angegriffenen stellen. Und auf gar keinen Fall mit Russland in irgendeiner Form zusammenarbeiten. Und damit sind natürlich auch diejenigen gemeint, die auf der Seite des Kreml stehen oder Putinversteher sind. Insofern ist das zunächst mal eine politische Entscheidung. Politisch deshalb, weil Universal auch darauf schauen muss, wie der Umsatz läuft. Der Westen ist nun mal der größte Umsatzbringer. Da wollen sie natürlich geschäftlich auf Nummer sicher gehen. Russland ist ein Markt, auch für die Universal, aber doch nur unter den ersten 20 Umsatzbringern weltweit. Also für die Universal wird das geschäftlich zu verschmerzen sein, diese Sanktion durchzuhalten.

Nun gab es zumindest bis vor kurzem noch Konzerttermine auf der Website von Anna Netrebko. Berlin steht an, Regensburg im September. Und im September ist auch das verschobene Konzert in der Elbphilharmonie. Was wird denn daraus?

Jungblut: Ich habe gerade noch einmal reingeschaut. Das nächste Konzert von ihr ist am 25. Mai in Paris. Es gibt dann noch einige andere Termine Juni und Juli. Was damit ist, weiß derzeit niemand zu sagen. Sie stehen noch auf ihrer Homepage. Aber da ist jetzt manches im Fluss. Wenn man kein Management und keine Plattenfirma hat, dann steht sie gerade so ein bisschen allein da. Ich kann mir denken, dass sie vielleicht die Agentur Maxim Berin angefragt hat, ob die sie künftig weltweit vertreten will. Hintergrund ist, dass Maxim Berin sie schon jetzt in Russland, in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion - also in Mittelasien und im Baltikum - und bei Privatveranstaltungen. Sie hatte also ohnehin schon zwei Managements. Und es könnte sein, dass Maxim Berin dann einspringt und sie künftig eben weltweit vertritt.

Die Verträge, die schon geschlossen sind, sind ja dann mit der bisherigen Agentur geschlossen und somit nichtig. Oder wie funktioniert das in diesen Fällen?

Da sind natürlich viele im Boot. Also wenn ich an die Regensburger Schlossfestspiele denke, das ist eine Gala, die von der Deutschen Entertainment AG gemanagt wird. Da gibt es dann natürlich auch Sub-Unternehmen. Wie dann jeweils im Einzelfall die vertragliche Situation bei Konzerten ist, das maße ich mir nicht an, das zu wissen. Da werden Verhandlungen stattfinden. Spannend ist: Wann wird die Frau, wann wird Anna Netrebko wieder auftreten? Wann wird das erste Konzert sein? Wird es in der ersten Jahreshälfte noch sein? Wird das vielleicht in Russland stattfinden? Was ich mir nicht so recht vorstellen kann, weil sie in Wien lebt. Da muss man jetzt einfach abwarten.

Ihr Instagram-Kanal ist mittlerweile leider geschlossen. So dass ich nicht mehr reingucken kann. In Russland funktioniert Instagram ja sowieso nicht mehr. Weiß man, was sie im Moment macht?

In Russland gibt es natürlich Klatsch und Tratsch. Und dort heißt es, sie schaut sehr viel Fernsehen. Sie ist angeblich ein Fan von der russischen Version von Masked Singer. Und sie würde mit Kochen ihre Tage füllen. Sie hat auch ein Kochbuch veröffentlicht. Ihre Lieblingsspeise, Pasteten mit Kartoffel-und-Kohl-Füllung. Typisch russisch. Da wird also viel gemunkelt. Ob das nun so alles stimmt, was die russische Regenbogenpresse über Anna Netrebko veröffentlicht. Das möchte ich jetzt auch nicht näher bewerten.

Das Gespräch führte Mischa Kreiskott.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 22.03.2022 | 16:20 Uhr