Stand: 01.09.2020 15:15 Uhr - N-JOY

Reeperbahn Festival 2020: Die Corona-Beschränkungen

Wegen der Corona-Pandemie wurden viele Festivals im Norden im Jahr 2020 abgesagt. Die meisten fanden gar nicht statt, manche zum großen Teil online - aber unter normalen Umständen ging keines über die Bühne. Auch beim Reeperbahn Festival wird es 2020 Änderungen geben. Es findet aber statt, und zwar, wie geplant, vier Tage lang, mit Zuschauern. Die Veranstalter schreiben auf ihrer Webseite, das Festival gebe es, weil "es nicht nur um das Reeperbahn Festival selbst geht - sondern um eine existentielle Frage für Künstler*innen, Musikwirtschaftende sowie Spielstätten". Auf der Hamburger Reeperbahn starten sie also den Versuch eines pandemiegerechten Festivals. Zwischen dem 16. und 19. September können Besucher sehen, was das bedeutet.

Abstand und Maske in Innenräumen - außer am Platz

Wer das Reeperbahn Festival besucht, muss eine Maske mitbringen und sie innerhalb der Spielorte auf Wegen tragen, die an anderen Menschen vorbeiführen. Dazu zählt etwa der Weg zum eigenen Platz, der Weg zur Toilette oder der Weg zum Tresen. An den vorgegebenen Plätzen innerhalb eines Spielortes kann auf das Tragen der Maske voraussichtlich verzichtet werden - genauso wie außerhalb der Spielorte. Gekennzeichnet sind diese Plätze etwa durch Stehtische, Markierungen oder Stühle - fast alle Spielorte werden bestuhlt. Generell gilt ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zu Personen aus anderen Haushalten. Innerhalb von Gruppen bis zu vier Personen aus maximal zwei Haushalten kann darauf verzichtet werden. Zwischen Künstlern auf der Bühne und Publikum müssen 2,5 Meter Platz sein. Der Umfang des Hygiene- und Sicherheitskonzeptes kann sich laut Veranstaltern noch ändern. Je nach Gesetzeslage können die Regeln also noch verschärft oder gelockert werden. Die zeitlichen Abstände zwischen den Konzerten sind in diesem Jahr wesentlich größer, damit die Spielorte ausreichend gereinigt und gelüftet werden können.

Keine Taschen und keine Garderoben in den Spielorten

Vor den jeweiligen Spielorten werden Besucher in abgegitterten Schlangen warten, in denen entweder der Mindestabstand eingehalten oder Maske getragen werden muss. Um Verzögerungen durch Taschenkontrollen zu vermeiden, sind in diesem Jahr Taschen verboten. Auch die einzelnen Garderoben sind geschlossen. Auf dem Heiligengeistfeld gibt es allerdings eine zentrale Taschengarderobe für Taschen bis 210 x 297 Millimeter (entspricht DIN A4).

Weniger Zuschauer, kein Nacheinlass

Durch das Abstandskonzept können deutlich weniger Leute die Konzerte sehen. In den kleinsten Indoor-Spielort, den Bahnhof Pauli, dürfen nur 35 Personen hinein - im größten, der Hauptkirche St. Michaelis, können 500 dabei sein. Der größte Spielort wird unter freiem Himmel für 850 Personen auf dem Heiligengeistfeld aufgebaut. Sowohl innerhalb der Spielorte als auch draußen wird, wo es möglich ist, eine Einbahnstraßen-Wegführung eingerichtet. Personen, die stark alkoholisiert sind oder offensichtliche Krankheitssymptome zeigen, erhalten keinen Einlass. Einen Nacheinlass, wenn Teile des Publikums das Konzert vor dem Ende verlassen, gibt es voraussichtlich in diesem Jahr nicht.

Nachverfolgung der Reeperbahn-Festival-Besucher

Die Nachverfolgung der persönlichen Daten der Festivalgänger erfolgt ähnlich wie im Restaurant: Pro Spielort muss ein Dokument abgegeben werden, auf dem Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Datum und Uhrzeit des Besuchs erfasst werden, um im Falle einer Corona-Infektion Informationen weitergeben zu können. Dies geschieht entweder nach dem Scannen eines QR-Codes vor Ort digital oder über ein Papierformular, das vorab ausgefüllt werden muss. Aktuell ist der Ticketverkauf für das Festival gestoppt, sollten aber wieder Kontingente frei werden, kann man online darauf zugreifen. Eine Abendkasse vor Ort gibt es nicht. Wer keine Tickets bekommen hat, kann sich viele Konzerte aber auch online ansehen.

Programm abgespeckt - mit vorrangig europäischen Acts

Die Veranstalter planen mit rund 140 Konzerten an vier Tagen. Dazu kommen etwa noch Vorträge und Konferenzen fürs Fachpublikum. Doch auch davon sind wesentlich weniger geplant als in den vergangenen Jahren. 2020 treten vorrangig nationale Acts und Acts aus dem europäischen Ausland in Hamburg auf. In der Elbphilharmonie wird in diesem Jahr nicht gespielt. Alle fünf Konzerte dort sind auf das Jahr 2021 verschoben.

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Kuhlage und Hardeland - Die N-JOY Morningshow | 16.09.2020 | 05:00 Uhr