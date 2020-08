Das SHMF 2020 - "Sommer der Möglichkeiten"

Alle Veranstaltungen des Schleswig-Holstein Musikfestivals 2020 sind abgesagt. Vom 4. Juli bis zum 30. August sollten ursprünglich 217 Konzerte, sowie zusätzlich fünf "Musikfeste auf dem Lande" und drei Kindermusikfeste in 126 Spielstätten an 72 Orten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Dänemark veranstaltet werden. Wegen der Corona-Krise soll es nun einen "Sommer der Möglichkeiten" mit ausgewählten Konzerten geben.