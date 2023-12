Schnitger & Co.: Das sind die Orgeln im Norden Stand: 18.12.2023 22:27 Uhr Schnitger, Hillebrandt und Co.: NDR Kultur stellt Ihnen die Königin der Instrumente vor. Entdecken Sie die außergewöhnliche, klanggewaltige, bemerkenswerte Orgelwelt Norddeutschlands.

Sie gilt als die Königin unter den Instrumenten. Dabei wird sie weniger mit dem Adel als viel mehr mit dem Klerus assoziiert, denn man findet sie am häufigsten in Kirchen. Die Orgel ist in vielerlei Hinsicht ein durchaus besonderes Instrument, das gerade bei uns im Norden seit Jahrhunderten eine wichtige Rolle spielt. Auf den folgenden Seiten finden Sie bedeutende, außergewöhnliche, schöne, klanggewaltige, bemerkenswerte Orgeln in Norddeutschland. Sehen Sie Bilder, hören Sie Klangbeispiele und ganze Orgelkonzerte und erfahren Sie mehr über die Orgelwelt im Norden.

Ob Konzerte zum online Anhören, Informationen über die wichtigsten Orgelbauer oder Interviews mit berühmten norddeutschen Organist*innen - die Seite "Orgeln im Norden" ist im Wachstum. Sie wird fortlaufend ergänzt - also schauen Sie gern immer mal wieder vorbei.

Karte: Die Orgeln im Norden

Ausgewählte Orgelkonzerte

Orgeln in Niedersachsen

Orgeln in Hamburg

Orgeln in Schleswig-Holstein

Orgeln in Mecklenburg-Vorpommern

Arp Schnitger - der Orgelbauer, Handwerker, Klangkünstler und Unternehmer aus der Wesermarsch

Machen Sie mit!

Die Übersicht und Informationen zu den Orgeln im Norden werden kontinuierlich erweitert. Helfen auch Sie mit! Kennen Sie eine Orgel mit besonders schönem Klang oder mit einer außergewöhnlichen Geschichte, eine Orgel, die man gesehen und gehört haben muss? Schreiben Sie eine Nachricht und NDR Kultur schaut sich Ihren Tipp genauer an, um die Sammlung "Orgeln im Norden" zu vervollständigen. Nutzen Sie für Ihre Empfehlungen das Kontaktformular auf der folgenden Seite:

Kontaktformular für Ihre Empfehlung an uns

