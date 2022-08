about music: Podcast mit Alan Gilbert & Michail Paweletz Stand: 12.08.2022 06:00 Uhr Was bedeutet Musik, die Frage nach Rassismus in Gershwins Oper "Porgy & Bess" und Mahlers Auferstehungssinfonie. Das sind nur einige der Themen von Alan Gilbert und Michail Paweletz im internationalen "about music"-Podcast (in englischer Sprache).

Alan Gilbert und Michail Paweletz. Der eine ist Dirigent, der andere Nachrichtenmoderator. Zwei unterschiedliche Welten. Doch was sie eint, ist die Liebe zur klassischen Musik und ihr Instrument: die Geige. "Mir wurde früh genug klar, dass ich es als Geiger nicht an die Weltspitze schaffen würde. Ich hatte das Gefühl, dass das Dirigieren besser zu meinem Temperament, meinen Talenten und Fähigkeiten passt", sagt Gilbert, Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters. Auch wenn Paweletz mittlerweile als Moderator bei der Tagesschau beruflich nur noch wenig mit Musik zu tun hat, holt er seine Geige mehrmals die Woche raus. "Ich liebe es, Tonleitern zu üben. Das ist wie eine Meditation", erzählt er.

Im "about music"-Podcast des NDR sprechen die beiden über ihre Faszination für klassische Musik, diskutieren wichtige gesellschaftliche Fragen und tauschen sich darüber aus, was das alles mit ihnen persönlich zu tun hat. Hören Sie alle Folgen der internationalen Podcast-Serie hier oder in der NDR EO App als Video-on-Demand oder als Audio in der ARD Audiothek (in englischer Sprache). Auch auf dem "NDR Klassik"-Kanal auf YouTube und auf dem Facebook-Account des Orchesters werden die Videopodcasts zu sehen sein.

Für mich sind die besten Interviews keine Interviews, sondern Gespräche, die bereichern und neugierig machen. Michail Paweletz, Tagesschau-Moderator