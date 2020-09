Stand: 08.09.2020 10:48 Uhr - NDR Info

Novaa: Elektropop mit eigener Ästhetik

Novaa tritt am 18. September beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE vom 16. bis 19. September viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Antonia Rug alias Novaa ist eine von ganz Wenigen. Denn sie selbst entscheidet über alles, was ihre Songs angeht. Songwriting, Gesang - sogar um die Produktion und die Auswahl an Drehorten für ihre Musikvideos kümmert sie sich alleine. Wo Novaa draufsteht, ist auch nur Novaa drin. Die Sängerin hat ein Händchen für ihren eigenen Stil. Ihre Musik lässt sich am besten als Elektropop beschreiben. Elektropop mit Texten, in denen sie gegen Vorurteile und Rollenklischees kämpft. Nicht umsonst gewann Novaa 2018 den Nachwuchspreis beim New Music Award der ARD-Jugendwellen.

Novaa beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg Genre Elektropop Erstes Album 2016

