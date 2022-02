Benefizkonzert des Bundespräsidenten in der Elbphilharmonie Stand: 26.02.2022 07:24 Uhr Der Bundespräsident lädt jedes Jahr zum Benefizkonzert mit hochkarätiger Besetzung ein. Das Konzert findet dieses Jahr in der Elbphilharmonie statt. Der Erlös kommt der Obdachlosenhilfe zugute. Beitrag anhören 4 Min

von Stephan Sturm

In diesem Jahr findet das jährliche "Benefizkonzert des Bundespräsidenten" in der Elbphilharmonie in Hamburg statt. Das NDR Elbphilharmonie Orchester spielt unter Leitung von Chefdirigent Alan Gilbert Werke von Beethoven und Liszt. Solistin ist die chinesische Pianistin Yuja Wang. Der Erlös des Kartenverkaufs geht in gleichen Teilen an die bundesweite Obdachlosenhilfe der Caritas und die Hamburger Caritas-Einrichtung "Krankenstube für Obdachlose".

Krankenstube für Obdachlose im ehemaligen Hafenkrankenhaus

Tim Niederauer ist Leiter der Krankenstube für Obdachlose auf St. Pauli. Sie befindet sich im ehemaligen Hafenkrankenhaus und ist ein stationär-ambulantes Hilfsangebot für kranke obdachlose Menschen. Niederauer hat einen Blick dafür, wer auf der Straße Hilfe benötigt: "Ich kann noch nicht mal jemanden einen Vorwurf machen, dass er irgendwann die Menschen, die auf der Straße leben, nicht mehr wahrnimmt, weil es bedauerlicherweise ein Teil unseres Stadtbildes ist."

20 Betten stellt die Krankenstube rund um die Uhr bereit. Häufig leiden obdachlose Menschen unter akuten Erkrankungen. Und dann muss es schnell gehen. "Wenn ein Patient mit einer großen Wunde an seinem Unterschenkel - und das haben wir sehr, sehr häufig - spontan Temperatur entwickelt, muss dieser Patient sofort ins Krankenhaus, unabhängig davon, ob er eine Krankenkassenkarte hat oder nicht", erzählt Niederauer. Doch schon allein die Kosten für den Transport in die Krankenstube sind hoch: "Wir können die Kosten nicht übernehmen. Die sind für uns zu hoch - da können wir noch so viel Spenden akquirieren."

Der Versuch, Obdachlosen Wohnraum zu vermitteln

Nach erfolgreicher Behandlung, wenn die Patientinnen und Patienten der Krankenstube wieder selbständig laufen können, gilt es für Tim Niederauer, die Rückkehr der obdachlosen Männer und Frauen auf die Straße zu verhindern: "Unser Ziel ist es, immer 100 Prozent der Leute in irgendeiner Art von Wohnraum unterzubringen." Doch das ist nicht immer möglich: "Das ist unglaublich makaber und zynisch, aber wir müssen Obdachlose obdachlos machen. Wir haben nicht immer Möglichkeiten, Leute in irgendeiner Art Wohnraum zu vermitteln. Und das lässt einen eigentlich nie kalt", sagt Niederauer.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat einen besonderen Blick für Menschen, die kein Dach über den Kopf haben. In seiner Rede zur Wiederwahl lobte Steinmeier den Linken-Kandidat Gerhard Trabert, der sich seit Jahren für Obdachlose engagiert: "Das Thema Obdachlosigkeit beschäftigt uns beide. Sie wissen das seit langer Zeit. Warum schauen wir nicht, ob wir diesem drängenden Thema gemeinsam mehr Aufmerksamkeit verschaffen können? Ich würde mich freuen, wenn wir darüber ins Gespräch gehen."

Alan Gilbert: "Musik kann etwas bewegen"

Auch Chefdirigent Alan Gilbert hält diese Unterstützung für wichtig: "Wir Musiker versuchen, die Gemeinschaften zu unterstützen, für die wir da sind. Musik hat eine positive und enorm starke Kraft. Sie kann tatsächlich etwas bewegen. Und wenn wir unsere Musik für die Menschen einsetzen können, die unsere Hilfe von allen am meisten benötigen, dann ist das sehr bewegend und wichtig für uns. Deshalb freue ich mich, dass wir hier dabei sein können."

Ein Konzert zum Dank an alle, die sich für die medizinische Hilfe von Obdachlosen engagieren - wie der Leiter der Krankenstube auf St. Pauli, Tim Niederauer: "Ich wünsche mir, dass alle Menschen die gleiche medizinische Behandlung bekommen."

NDR Kultur überträgt das Benefizkonzert Sonntagvormittag live ab 11 Uhr aus der Elbphilharmonie.

Wenn auch Sie sich für die medizinische Versorgung von Menschen, die im Freien oder in Notunterkünften übernachten, engagieren möchten, dann können Sie spenden unter dem Spendenkonto:

Deutscher Caritasverband

IBAN DE88 6602 0500 0202 0202 02

Stichwort: Benefizkonzert Bundespräsident

Das Programm Ludwig van Beethoven

Fidelio, Ouvertüre op. 72b

Franz Liszt

Klavierkonzert Nr. 1

Ludwig van Beethoven

Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67



Yuja Wang Klavier

NDR Elbphilharmonie Orchester

Ltg.: Alan Gilbert



Live aus der Elbphilharmonie Hamburg

