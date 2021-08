Gut Hasselburg: Erstes Hörspiel-Museum in Deutschland öffnet Stand: 20.08.2021 08:49 Uhr Einzigartig in Deutschland öffnet auf Gut Hasselburg in Ostholstein das erste Hörspiel-Museum. Die alten Ställe und Räumlichkeiten wurden zu einer schönen Location umgebaut.

von Linda Ebener

Dieses Museum ist anders, denn anfassen ist hier erwünscht, sagt Initiatorin Sandra Keck. Fünf Stationen sind im hellen, backsteinernen Kreuzgewölbe auf Gut Hasselburg aufgebaut, teilweise mitten im Raum, an denen sich alles um das Thema Hörspiel dreht. Wie wird es produziert? Wer ist alles beteiligt und wo kommen die Geräusche her?

Nicht nur aktuelle Hörspiele sind zu hören. Sandra Keck erklärt: "Deutschland hat eine 100-jährige Hörspielgeschichte. Die ersten Rundfunkgeschichten sind als Hörspiel gelaufen. Es gibt ein Hörspiel von 1929, das auf einem Walfänger spielt. Davon haben wir Ausschnitte da, die Qualität ist nur nicht so toll. Aber wenn man zum Beispiel an 'Krieg der Welten' denkt von Orson Welles, das in den 30er-Jahren gelaufen ist und wo die Leute wirklich dachten, es sind Ufos gelandet, weil dieses Hörspiel so unglaublich realistisch war, dann ist das Hörspiel par excellence."

In die Welt der Hörspiele eintauchen

Das Museum ist eine Einladung an Kinder und Erwachsene, die in die Welt der Hörspiele eintauchen wollen. An einer Station sind zum Beispiel neun rote Knöpfe angebracht. Wenn man drauf drückt, dann geben sie alle unterschiedliche Geräusche von sich - eine Geräusche-Werkstatt.

Über den Knöpfen auf einem Bildschirm läuft ein Stummfilm von Laurel and Hardy, den die Besucherinnen und Besucher vertonen können. "Und da kann man sich überlegen, ob man dann den Pups oder vielleicht lieber ein 'Boing' draufsetzen möchte," erklärt Sandra Keck.

Hörspiele über Generationen hinweg

Die Idee, ein Hörspiel-Museum auf Gut Hasselburg aufzubauen, war für das ehemalige Ensemble-Mitglied des Hamburger Ohnsorg Theaters Keck sehr naheliegend. Denn hier wohnt Heikedine Körting, Regisseurin und Produzentin der Drei???. Nach wie vor wird die Reihe und Jung und Alt gehört. Oft auch zum Einschlafen, erzählt die 76-Jährige. Gerade die heute 30- bis 40-Jährigen sind noch mit Hörspielen aufgewachsen und geben es an ihre Kinder weiter, so Körting. Und: "Der Bedarf, sich diese Sachen anzuschauen, ist sehr groß. Da ist es natürlich wunderbar, wenn das jemand anders übernimmt, denn ich bin immer noch voll berufstätig, wenn ich das mal so nennen darf. In meinem Studio bin ich gerade dabei, Weihnachtsproduktionen zu machen."

Wie eigentlich Geräusche gemacht werden, zeigt eine weitere Station. Was da klingt wie Türenknarren ist nichts anderes als zwei zusammengeschraubte Kleiderbügel. Oder das Geräusch von Feuerknistern: Ein Kissen, das mit speziellem Inhalt gefüllt ist. "Und was keiner weiß: Da sind Hörspielkassetten drin, alte von Benjamin Blümchen," verrät Keck. "Wir sind hier bis ins kleinste Detail Hörspiel-orientiert."

Von der Idee zum fertigen Hörspiel

Der Initiatorin geht es darum, dass die Besucherinnen und Besucher verstehen, die Produktion eines Hörspiels funktioniert. An der letzten Station kann dann sogar ein eigenes kleines Hörspiel produziert werden. "Das heißt Sprache, Musik und Töne kommen zusammen. Und ich träume davon, dass hier auch Kinder und Jugendliche schon mit einem eigenen Hörspiel ankommen und unsere Stationen nutzen. Hier finden sie dann die passende Musik und können zum Beispiel eine richtige Spukgeschichte oder eine Geschichte vom Reiterhof aufnehmen."

Mit dem Handy werden die Geschichten aufgenommen und geschnitten. Und am Ende können die Gäste ihre Aufnahme sogar mit nach Hause nehmen.

