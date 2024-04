Cinemare Fest in Kiel: Kino live gespielt - wie geht das?

Stand: 24.04.2024 13:51 Uhr

Das Cinemare Meeresfilmfestival in Kiel veranstaltet am Donnerstagabend ein Live-Kino-Event. Der Film "Schiffbruch mit Publikum" wird in Echtzeit improvisiert, gedreht, vertont und ins Kino projiziert. Auch auf dieser Seite können Sie die Live-Produktion am Donnerstag ab 19 Uhr verfolgen.