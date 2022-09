Zwei tierisch gute Bilderbücher für Kinder ab vier Jahren Stand: 10.09.2022 06:00 Uhr Wir stellen zwei wunderschöne Kinderbücher vor: "Mister Maulwurf findet einen Schatz" und "Konrad Kröterich und die Suche nach der allerschönsten Umarmung". In beiden Büchern stehen Tiere im Mittelpunkt.

von Katharina Mahrenholtz

"Mister Maulwurf findet einen Schatz" von Katerina Gorelik

Schon optisch ist dies eines der schönsten Bilderbücher der Saison: helle bis dunkle Lilatöne und mittendrin ein Maulwurf mit Stirnlampe und Schaufel, jeweils ganz golden. Und wenn man mit den Fingern darüber streicht, spürt man ein Relief - genau wie in dem golden geprägten Wort "SCHATZ" im Titel. Von einer Schatzsuche handelt die Geschichte, die Meister Dachs am Abend den Bewohnern des Waldes vorliest.

In dieser Nacht kann Mister Maulwurf nicht einschlafen. Was wäre, wenn er nun selber auf Schatzsuche gehe würde? Schließlich wohnt er unter der Erde. Und wenn es stimmt, was in dem Buch steht, muss man doch gerade dort graben! Aber Meister Dachs hat die Geschichte noch nicht ganz zu Ende vorgelesen. Deshalb weiß Mister Maulwurf nicht, wie so ein Schatz eigentlich aussieht. Leseprobe

Die goldene Krone, die er im Schlosskeller findet, kann es ja wohl nicht sein, genauso wenig wie die Golddukaten in der Piratengrotte. Und was soll man bitte mit funkelnden Steinen oder glitzernden Perlen anfangen? Eine Enttäuschung jagt die andere. "Mister Maulwurf findet einen Schatz" ist eine Geschichte, in der es um Wert und Werte geht, ganz leicht erzählt und vor allem grandios gezeichnet von der russischen Autorin und Illustratorin Katerina Gorelik. Plakative Bilder mit subtilem Witz und einer sensationellen Farbgebung. Und wunderbar übersetzt von Ebi Naumann.

"Konrad Kröterich und die Suche nach der allerschönsten Umarmung" von Oren Lavie und Anke Kuhl

Ein Bilderbuch, das Anke Kuhl illustriert hat, ist immer ein Gewinn. Comicartig mit schwarzen Outlines, der Titelheld Konrad Kröterich nah an einer Karikatur, fast wie bei Wilhem Busch - aber trotzdem poetisch durch die Aquarell-Elemente. Die Geschichte des israelischen Autors Oren Lavie ist einigermaßen schräg und gerade deshalb extrem liebenswert: Der Kröterich Konrad sucht die perfekte Umarmung und beginnt bei der Giraffe Georgette:

Georgette war eine recht gute Umarmerin, doch ihr Hals war so lang, dass der Kröterich von ganz oben bis tief nach unten hinabrutschte. Leseprobe

Weiter geht‘s zu Geri, dem Fisch - nass und glitschig, als wenn man eine Pfütze umarmt. Die Schildkrötenumarmung ist zu hart, die der Schlange zu eng, die acht Arme des Oktopus stressen den Kröterich und mit der Fledermaus fühlt es sich irgendwie verkehrt an, weil über Kopf. Schließlich schaltet Konrad eine Zeitungsannonce: "Gepflegter Kröterich sucht nach einem Gegenüber für die vollkommene Umarmung".

Am darauffolgenden Samstag summte und brummte der ganze Stadtpark, von Erwartungen erfüllt. Es hatte sich eine lange Schlange recht aufgeregter Tiere gebildet. Konrad sah ziemlich nachdenklich aus in seinem braunen Tweedanzug, die Arme vor sich hingestreckt. "Lasst uns mit den Umarmungen beginnen", verkündete er. Und so begannen die Umarmungen. Leseprobe

"Konrad Kröterich und die Suche nach der allerschönsten Umarmung" ist eine wirklich witzige Geschichte, die garantiert Kindern und Eltern Spaß macht. Und welches Thema könnte besser sein nach zweieinhalb Jahren Corona als der Wunsch nach herzhaften Umarmungen?

Die Titel in der Übersicht "Mister Maulwurf findet einen Schatz" von Katerina Gorelik

Übersetzt von Ebi Naumann

Geeignet für Kinder ab 4 Jahren

15 € bei Thienemann-Esslinger

40 Seiten

ISBN: 978-3-522-45983-9



"Konrad Kröterich und die Suche nach der allerschönsten Umarmung" von Oren Lavie und Anke Kuhl

Übersetzt von Mathias Jeschke

Geeignet für Kinder ab 4 Jahren

16 € bei FISCHER Sauerländer

40 Seiten

ISBN: 978-3-7373-5686-2

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Klassikboulevard | 10.09.2022 | 08:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbücher Jugendbücher