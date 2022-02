Jetzt wird's spannend: Buchtipps für Leserinnen und Leser ab 14 Stand: 19.02.2022 06:00 Uhr Wir stellen drei Jugendbücher vor, die ans Eingemachte gehen - es geht um Mord, Überleben in der Wildnis und eine unheimliche Zwillingsschwester. Beitrag anhören 4 Min

von Katja Eßbach

"You will be the death of me" von Karen M. McManus

Alle bisherigen Romane von Karen M. McManus waren Bestseller, vor allem ihr Debüt "One of us is lying" wurde ein riesiger Erfolg. Den wird es garantiert auch ihr neues Buch haben. Denn das ist wie die Vorgänger unglaublich smart erzählt und spannend. Es geht um Mateo, Ivy und Cal. Früher waren sie beste Freunde, heute haben sie kaum noch Kontakt. Rein zufällig machen sie alle am selben Tag blau und beschließen, einen Ausflug zu machen. Als sie einem Mitschüler folgen, der wie sie zu schwänzen scheint, finden sie sich an einem Tatort mit einem Toten wieder. Schnell stellen sie fest, dass sie alle das Opfer kennen. Und schnell stellt sich für die Leserinnen und Leser heraus, dass alle drei nicht mit offenen Karten spielen und etwas zu verbergen haben…

Karen M. McManus kann einfach wahnsinnig süffig erzählen, man fliegt nur so über die Seiten. Ihr Plot ist bis zum Schluss voller Wendungen, die Charaktere sind stimmig und interessant. Und das Ende könnte der Hinweis auf eine Fortsetzung sein.

"Lost - In der Wildnis hört dich niemand" von Mindy McGinnis

Dieser Roman ist kein Krimi und trotzdem sehr, sehr spannend. Mindy McGinnis erzählt die Geschichte von Ashley, die sich in den ungeheuren Weiten der Smoky Mountains in Tennessee verirrt. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, denn Ashley kennt sich dort gut aus und wollte nur mit ein paar Freunden eine kleine Outdoor-Party feiern. Aber dann kommen Alkohol und hochkochende Emotionen ins Spiel und Ashley rennt davon. Dabei verletzt sie sich schwer am Fuß und verliert komplett die Orientierung. Glaubt sie anfangs noch, dass Suchtrupps sie schnell finden werden, muss sie bald einsehen, dass sie auf sich allein gestellt ist und um ihr Leben kämpfen muss.

Die Autorin beschreibt diesen Kampf empathisch und sehr realistisch, es gibt einige schwer auszuhaltende Szenen. Besonders eindrucksvoll sind die Schilderungen der Schönheit, aber auch der Brutalität der Natur.

"Twin - Geliebtes Schwesterlein" von Natasha Preston

Ivy und Iris sind zwar Zwillinge, leben aber seit der Trennung ihrer Eltern vor ein paar Jahren nicht mehr zusammen. Dann stirbt ihre Mutter und Iris, die bei ihr gewohnt hatte, zieht wieder bei ihrem Vater und ihrer Schwester ein. Die Zwillinge sehen sich zwar unglaublich ähnlich, stehen einander aber nicht besonders nah. Sie sind einfach zu verschieden. Ivy ist auch nicht besonders begeistert, dass ihre Schwester jetzt auf ihre Schule gehen wird und ihre Freunde trifft. Dennoch hilft sie ihr, wo sie nur kann.

Iris ist einerseits oft überemotional, andererseits wirkt sie sehr berechnend. Schon bald ist sie überall viel beliebter als ihre Schwester, sogar deren Freundinnen zieht sie auf ihre Seite. Ivy hat das Gefühl, dass Iris einen perfiden Plan verfolgt. Aber niemand glaubt ihr und Iris geht immer weiter…

"The Twin" ist ein komplexer, gut erzählter Psycho-Thriller, in dem sich der Nervenkitzel stetig steigert. Und vor allem das Ende ist richtig gruselig.

Die Titel in der Übersicht "You will be the death of me" von Karen M. McManus

Mach Lust auf: eine Fortsetzung

20 € bei cbj Jugendbuch

ISBN 978-3570166062



"Lost - In der Wildnis hört dich niemand" von Mindy McGinnis

Das Besondere: Kampf Mensch gegen Natur

14 € bei Rowohlt Taschenbuch

ISBN 978-3499005954



"Twin - Geliebtes Schwesterlein" von Natasha Preston

Genre: Psychothriller

13 € bei cbt

ISBN 978-3570314036

