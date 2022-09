Interessant und spannend: Sachbilderbücher für Kinder ab 10 Jahren Stand: 24.09.2022 06:00 Uhr Wir stellen drei Sachbilderbücher voller wunderbarer Illustrationen vor: "Das Buch vom Dreck", "Der Code des Lebens" und "Die berühmtesten Diebstähle der Welt".

von Katharina Mahrenholtz

Opulent und außergewöhlich: "Das Buch vom Dreck"

Jeden Tag waschen und Zähne putzen finden die meisten Kinder reichlich übertrieben - sie würden wahrscheinlich sofort mit Ludwig XIV. tauschen, der sich das nur das Gesicht mit einem angefeuchteten Tuch abwischte. Damals hielt man Baden für gefährlich! Das heiße Wasser öffnet die Poren für verseuchte Luft und - zack - hat man die Pest am Hals.

Mit der Geschichte von Schmutz, Krankheit und Hygiene beschäftigt sich dieses große, dicke Buch vom Dreck - interessant, spannend, manchmal lustig und oft herrlich eklig. Perücken voller Läuse und Mäuse, stinkende Nachttöpfe, Zahnspülungen mit Urin und Muscheln als Toilettenpapier. Aber auch Körperpflege im Weltall, römische Super-Badezimmer, die Erfindung der Toilette oder der Zahnputz-Wahn von Napoleon. Und auf jeder Seite wunderbare Illustrationen, großformatig und detailverliebt, farbenfroh und immer mit einem Augenzwinkern. Aha-Effekte für Kinder und Eltern garantiert!

Super viele Illustrationen: "Der Code des Lebens"

Wie entsteht ein Baby, warum sieht man seinen Eltern ähnlich - und warum auch manchmal nicht? Fragen, die Kinder interessieren. Antworten liefern unzählige Aufklärungsbücher, die Kindern von einem bestimmten Alter an allerdings nur "Peinlich!"-Ausrufe entlocken.

Dieses Buch der Ärztin und Wissenschaftlerin Carla Häfner geht das Thema angenehm sachlich an. Angefangen bei Gregor Mendel und dem Erbsenexperiment wird erklärt, was Gene überhaupt sind, wie aus zwei Keimzellen ein Mensch entsteht und wie Vererbung funktioniert. Durchaus anspruchsvoll, aber immer flüssig und auf Augenhöhe geschrieben - fast wie ein Roman.

Mieke Schierer liefert dazu jede Menge Illustrationen, detailliert, plakativ und auch humorvoll. Ein altersgerechter, aber fundierter Einstieg in die Genetik - kein Buch, dass sich Zehnjährige zum Zeitvertreib durchblättern, aber toll als Unterrichtsbegleitung oder auch zum gemeinsamen Lesen mit den Eltern.

Großartige Gestaltung: "Die berühmtesten Diebstähle der Welt"

Neun spektakuläre Coups werden hier jeweils wie in einer Titelstory aufbereitet. Der Diebstahl der Mona Lisa aus dem Louvre etwa, der große Postzugraub in Großbritannien oder der Einbruch ins Diamantenzentrum in Antwerpen. Dabei werden die zentralen Fragen zuerst in Kürze und auf einen Blick beantwortet: Wann geschah es und wo? Wer war beteiligt, was war die Beute und zu welcher Strafe wurden die Diebe verurteilt.

Längere Texte berichten dann genau über den Tathergang, die Arbeit der Polizei und den Wert der Beute. Dazu gibt es viele Illustrationen in der grobkörnigen Optik alter Zeitungen, so als ob man sich durch alte Archive arbeitet oder einen klassischen Gaunerfilm verfolgt, "Der Clou" oder "Mission Impossible". Manchmal sind die Texte etwas zu kurz, sodass einige Erklärungen auf der Strecke bleiben - etwa warum Picasso als Verdächtiger für den Mona-Lisa-Raub galt -, aber wenn das Interesse geweckt ist, kann man ja im Internet weiter ermitteln.

Übrigens: Gleich zwei Kunstdiebstähle haben es in dieses Buch geschafft - wenn die mitlesenden Eltern in dieses Thema gern tiefer einsteigen wollen: Im neuen NDR Kultur Podcast "Kunstverbrechen" werden weitere spektakuläre Fälle aus der Welt der Kunst aufgerollt!

Die Titel in der Übersicht "Das Buch vom Dreck" von Piotr Socha und Monika Utnik-Strugala

übersetzt von Dorothea Traupe

Geeignet für Kinder ab 10 Jahren

30 € bei Gerstenberg

216 Seiten

978-3-8369-6164-6



"Der Code des Lebens" von Carla Häfner und Mieke Scheier

Geeignet für Kinder ab 10 Jahren

16 € bei Knesebeck

64 Seiten

978-3-95728-533-1



"Die berühmtesten Diebstähle der Welt" von Soledad Romero und Julio Antonio Blasco

Geeignet für Kinder ab 10 Jahren

19,90 € bei kleine gestalten

64 Seiten

978-3-96704-727-1

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Klassikboulevard | 24.09.2022 | 08:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbücher Jugendbücher