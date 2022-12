Bilderbücher zu Weihnachten für Kinder ab 3 Stand: 19.12.2022 16:27 Uhr Bilderbücher voller schöner Ideen für Kinder ab drei Jahren: die Weihnachtsgeschichte als Stickeralbum, ein Buch über eine absurd-komische Großfamilie und gleich zwei über Pinguine. Beitrag anhören 3 Min

von Katharina Mahrenholtz

"Feiern die auch mit?" von Ute Krause über das Thema Patchwork

Adventszeit bei der Räuber-Drachen-Prinzessinnen-Patchworkfamilie. Die sieben Räuberkinder haben jeweils zwei Adventskalender und bekommen doppelt so viel Schokolade zu Nikolaus. Aber:

Weil wir so viele sind, ist der Dezember nicht nur der schönste, sondern auch der anstrengendste Monat. Schon ganz früh muss ich eine Liste machen und mir Geschenke für alle Leute in unserer Familie überlegen. Leseprobe

Der zweite Band von Ute Krause über die absurd-komische Großfamilie geht das Thema Patchwork wieder auf ganz spezielle Weise an - zum Lachen und Nachdenken, dazu großartig gezeichnet.

"Mein erstes Stickerbuch: Die Weihnachtsgeschichte" von Felicity Brooks mit bunten Stickern

Die Weihnachtsgeschichte mal anders: Auf sieben Seiten werden mit wenig Text die wichtigsten Fakten erzählt. Die Geschichte wird aber erst richtig lebendig, wenn man die 230 Sticker auf die entsprechenden Bilder klebt. Die perfekte Beschäftigung beim Warten aufs Christkind oder für gemeinsame Adventsnachmittage. Beim gemeinsamen Kleben kommt man ins Gespräch, erklärt, erzählt und spekuliert. Wo soll der Esel langgehen, wo die Krippe stehen, in welcher Reihenfolge kommen die Hirten nach Bethlehem und wo schweben die Engel? Kreatives Christentum sozusagen.

"Winter nervt!" von Dan Tavis: Lustiges Pinguinbuch über das Schlittenfahren

Der Titel spricht sicher vielen Kindern aus der Seele. Winter nervt doch meistens - es ist kalt, man kann wenig draußen machen und muss viele doofe Klamotten anziehen. So geht es auch dem kleinen Pinguin in diesem Buch. Er hasst den kratzigen Schal, die Monsterjacke, die klobigen Handschuhe, die bommelige Mütze und die bollerigen Stiefel. "Ich kann mich überhaupt nicht bewegen", sagt er, "und wenn ich rausgehe, spüre ich mein Gesicht nicht mehr!"

Aber eins liebt der Pinguin (und mit ihm alle Kinder): Schlittenfahren! Ein lustiges Winterbilderbuch mit plakativen, cartoonartigen Illustrationen.

"Die Super Duper Pinguin Rutsche" von Leonie Lord: Vergnüglicher Lesespaß voller Überraschungen

Noch ein Pinguinbuch! Und nur zum Teil ein Winterbuch. Denn los geht’s bei ganz normalem Wetter: Familie Pinguin watschelt los auf einen Ausflug. Sie fahren mit Bus und Bahn und benehmen sich immer vorbildlich. Warten geduldig, lassen Schildkröten passieren, haben Fahrkarten und Essen parat. Als der Zug plötzlich stoppt und alle aussteigen müssen, ist das Geschrei allerdings groß.

Aber dann erinnern sie sich: dass sie Pinguine sind. Und die sind nicht nur geduldig, gut vorbereitet und höflich (…) Pinguine sind auch ganz schön hartnäckig! Pinguine geben NIEMALS auf! Leseprobe

Dann gehen sie eben zu Fuß und kommen schließlich am Ziel ihrer Träume an - der Super Duper Pinguin Rutsche, die sie dann über drei Doppelseiten genüsslich herunterrutschen. Sehr lustig getextet, mit vielen Ideen und Überraschungen wunderbar plakativ illustriert. Und ein herrliches Beispiel dafür, was Bücher können: Einer Tierart frei erfundene Eigenschaften andichten etwa, die dann total plausibel wirken.

