Bilderbücher über Probleme - und wie man sie löst

Stand: 05.02.2022

Es ist keine einfache Zeit für Kindergarten-Kinder. Kinderbücher bieten oft Orientierung in schwierigen Lebenslagen. Drei Bilderbücher, in denen Probleme gelöst werden.

von Susanne Birkner

"Geh weg, du Problem" von Rachel Rooney, illustriert von Zehra Hicks

Probleme sind Monster, sagt dieses Bilderbuch. Manche sind riesig, manche knifflig, manche richtig fies, alle hier knallbunt und kritzelig gemalt, und immer zur Stelle, um den Kindern den Spaß zu verderben. Die Monster hocken beim Essen auf dem Teller, graben dem Jungen im Rollstuhl eine Grube oder blockieren die Rutsche. Das abstrakte Wort "Problem" wird so selbst für die Kleinsten anschaulich gemacht. Dazu liefert die britische Autorin Rachel Rooney gereimte Lösungsansätze, übersetzt von Stephanie Menge: Bleib' ruhig, nenn' das Problem beim Namen, versuch' es mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, ignorier' es …

Doch manches Problem

Will und will gar nicht geh’n.

Wenn so was passiert,

hilft dir, eins zu versteh’n…

Probleme sind gerne

Ganz furchtbar geheim.

Drum trau dich! Trau dich!

Du bist nicht allein. Leseprobe

Reden hilft - das ist die liebevoll verpackte Botschaft von "Geh weg, du Problem".

"Hair Love" von Matthew A. Cherry, illustriert von Vashti Harrison

"Dieses Buch ist so wichtig und so schön, dass ich jedes Mal weinen möchte." Das sagt Aminata Belli. Die NDR-Moderatorin hat die Geschichte von Matthew A. Cherry ins Deutsche übersetzt. Denn das Buch zeigt ein unglaublich herzerwärmendes Vater-Tochter-Gespann. Das Mädchen ist ganz aufgeregt: Heute kommt Mama wieder nach Hause. Und sie will die perfekte Frisur. Also greift der Papa, ein cooler, netter, schwarzer Papa mit Dreadlocks und Basketballklamotten, zum Kamm. Nach etlichen lustigen Misserfolgen schafft er es, das Afrohaar der Tochter zu bändigen. Und beide sind nicht nur unglaublich froh, sondern auch sehr stolz, als Mama nach Hause kommt.

Das Buch basiert auf dem Kurzfilm "Hair Love", für den Matthew A. Cherry einen Oscar gewonnen hat, und stand wochenlang auf der Bestsellerliste der "New York Times". Es ist auch wirklich ein tolles Bilderbuch. Einziger Wermutstropfen: Im Film holen Vater und Tochter die Mutter aus dem Krankenhaus ab, sie hat durch die Chemo ihre Haare verloren. Im Buch kommt sie nach Hause, zwar auch mit einem Kopftuch, aber es wird an keiner Stelle klar, wo sie war und dass sie keine Haare mehr hat. Das gab dem Film über einen Vater, der sich mit der Frisur der Tochter abmüht, eine deutlich größere Tiefe.

"Ich und Du und Huhn dazu" von Smriti Prasadam-Halls, mit Bildern von Steve Small

Ein Huhn sucht Anschluss. Immer wieder kommt es zu Bär und Hörnchen geschlichen und will in ihrer Band mitmachen. Aber die beiden finden: Alles perfekt so zu zweit, wir sind beste Freunde und haben keinen Platz für ein drittes Band-Mitglied. Da das Huhn aber gerne in einer Band spielen möchte, reagiert es auf eine Anzeige "Musiker gesucht. (Hühner)" und lässt sich mit dem Taxi in den tiefen, dunklen Wald fahren. Wo die drei Wölfe, die diese Anzeige aufgegeben haben, schon mit dem Kochtopf warten.

Doch da kommen Bär und Hörnchen zufällig vorbei. Als sie das Huhn in Gefahr sehen, merken sie, dass sie es längst ins Herz geschlossen hatten, auch wenn es manchmal nervt - und aus Bär platzt es heraus: "Hey, das ist unser Huhn!" Von da an bilden die drei ein Gespann, machen Musik, lachen sich über Quatsch kaputt. Fazit: Freundschaft zu dritt ist nicht nur möglich, sondern auch noch bereichernd. Auch dieses Buch ist gereimt, das muss man mögen. Aber was absolut unzweifelhaft toll ist, sind die witzigen, detailreichen und wunderschönen Illustrationen, die "Ich und Du und Huhn dazu" zu einem Lieblingsbuch machen.

Die Titel in der Übersicht "Geh weg, du Problem" von Rachel Rooney, mit Illustrationen von Zehra Hicks

Geeignet für: Kinder ab 3, die ein Problem haben

14,99 € bei S. Fischer Verlage

978-3-7373-5705-0



"Hair Love" von Matthew A. Cherry, illustriert von Vashti Harrison

Geeignet für Kinder ab 4 mit Afro-Haaren

24 € bei Mentor Verlag

978-3-948230-25-8



"Ich und Du und Huhn dazu" von Smriti Prasadam-Halls, mit Bildern von Steve Small

Geeignet für: Kinder ab 4 in einer Freundschaft zu dritt

15 € bei Oetinger

978-3-7512-0196-4

