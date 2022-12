Sachbuch 2023: Drei spannende Sachbücher zum Entdecken Stand: 29.12.2022 06:00 Uhr 2023 hält spannende Sachbuch-Neuerscheinungen bereit: etwa eine Biografie des Autors Wolfgang Herrndorf, ein Buch über den Umgang mit Krisen und eines über die Rettung der größten Eule der Welt.

von Alexander Solloch

Auch das Jahr 2023 hält spannende Neuerscheinungen bereit mit neuen Entdeckungen, Ansichten oder Haltungen. Bücher, die die Welt unter die Lupe nehmen, die Naturwunder beschreiben oder von Ängsten, Sorgen, Nöten der Menschen erzählen.

"Herrndorf. Eine Biografie." von Tobias Rüther

"Tschick" hat ihn weltberühmt gemacht: Wolfgang Herrndorf. 2013 ist der Schriftsteller mit 48 Jahren gestorben. Viel zu früh, viel zu jung. Über seine Krankheit, seine Krebsdiagnose, seine Entscheidung, sich das Leben nehmen zu wollen, hat Herrndorf in seinem Blog geschrieben, posthum veröffentlicht in dem Buch: "Arbeit und Struktur".

Der Literaturredakteur Tobias Rüther hat nun mit Empathie und Präzision das Leben von Wolfgang Herrndorf nachgezeichnet. Beginnend mit seiner Kindheit in Norderstedt, seinem Studium in Nürnberg und Berlin, wo er die letzten Jahre mit Krankheit und Schreiben gelebt hat. Unveröffentlichte Dokumente hat er gesichtet, mit Familie, Freunden und Weggefährten gesprochen. Entstanden ist ein facettenreiches, bewegendes Porträt über einen Menschen, der bis zuletzt sein Leben selbst bestimmt hat.

"Krisen anders denken. Wie Menschen mit Bedrohungen umgegangen sind und was wir daraus lernen können."

Von den Herausgebern Ewald Frie und Mischa Meier

Was geschieht, wenn wir uns ängstigen, wenn wir uns bedroht fühlen? In einem globalgeschichtlich angelegten Forschungsprojekt sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dieser Frage auf den Grund gegangen. Welche Muster aus der Vergangenheit können abgerufen werden? Was lehrt die Geschichte? "Krisen anders denken" versammelt die ganze Bandbreite menschlichen Handelns, beschreibt Chancen und Risiken.

"Die Eulen des östlichen Eises. Die Suche nach der größten Eule der Welt und ihre Rettung"

Herausgeber: Jonathan C. Slaght, Judith Schalansky, Übersetzung: Sigrid Ruschmeier

Zotteliges Haarkleid, gelbe Augen, zwei Meter Flügelspannbreite, vier Kilo Gewicht: der Riesen-Fischuhu, die größte Eule der Welt und eine der seltensten. Obsessiv, keine Gefahren scheuend, sucht Jonathan Slaght nach dem majestätischen Vogel, folgt ihm über Tausende von Kilometern durch verschneite Wälder und zugefrorene Seen. "Die Eulen des östlichen Eises" ist das leidenschaftliche Zeugnis des Versuchs, einen der großartigsten Vögel der Welt zu retten.

Jonathan C. Slaght ist Forschungskoordinator für Russland und Nordostasien bei der Wildlife Conservation Society. "Eulen des östlichen Eises" wurde mit dem PEN/E.O. Wilson Literary Science Writing Award und dem Minnesota Book Award for General Nonfiction ausgezeichnet.

Die Schriftstellerin Judith Schalansky, auch mit vielen Literaturpreisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Wilhelm-Raabe-Preis oder dem Nicolas-Born-Preis, und zuletzt mit dem Carl-Amery-Preis, gibt seit 2013 die Reihe "Naturkunden" bei Matthes & Seitz heraus.

