Suizidgedanken? Es gibt Auswege! Stand: 14.03.2022 16:28 Uhr Denken Sie darüber nach, sich das Leben zu nehmen? Können Sie mit niemandem in Ihrem Umfeld über Ihre Probleme reden? Auch in scheinbar ausweglosen Situationen gibt es viele Menschen, die Ihnen helfen können.

Auf dieser Seite finden Sie Links und Telefonnummern für Menschen in seelischer Not. Sie können sich - auch anonym - per Telefon, Mail, Chat oder in einem persönlichen Gespräch mitteilen. Diese Angebote stehen natürlich auch allen offen, die Bekannte oder Freunde haben, die suizidgefährdet sein könnten.

Sie können sich zum Beispiel auch an eine geistliche Vertrauensperson wenden. Pfarrer unterliegen dem Beichtgeheimnis und dem Seelsorgegeheimnis - Vertrauliches wird vertraulich behandelt.

Bundesweite Hilfsangebote per Telefon

- Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer: (0800) 11 0 111 oder (0800) 111 0 222

- Bundesweite Beratungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche: (0800) 111 0 333 (Mo. bis Sa. 14 bis 20 Uhr)

- Muslimisches Seelsorgetelefon: (030) 44 35 09 821

- Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen: (030) 31 01 89 60 (Di., Mi., Fr. 10 bis 14 Uhr; Do. 14 bis 17 Uhr)

