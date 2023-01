eat.READ.sleep. Podcast-Session mit Mathijs Deen in Buchholz Stand: 19.01.2023 15:30 Uhr Daniel und Jan kommen am 19. April in die Empore in Buchholz, um live und vor Publikum mit Gast Mathijs Deen für Bücher zu schwärmen oder über sie zu streiten.

Lieblingsbücher, Neuerscheinungen, Bestseller: Im NDR Kultur Bücherpodcast eat.READ.sleep. geben die drei Hosts Katharina Mahrenholtz, Daniel Kaiser und Jan Ehlert Tipps und Orientierung auf dem Büchermarkt - und das seit fast drei Jahren.

19. April: Mathijs Deen erzählt über Krimis "Der Holländer" und "Der Taucher"

Nun kann man die Hosts live erleben: Daniel und Jan kommen am 19. April auf Initiative der Buchhandlung Heymann in die Empore in Buchholz in der Nordheide, um dort live und vor Publikum für Bücher zu schwärmen oder über sie zu streiten. Gast der Podcast-Session ist der bekannte Autor Mathijs Deen. Der hatte die Podcast-Hosts mit seinem Krimi "Der Holländer" in der Bestseller-Challenge begeistert.

AUDIO: (68) Gefilte Fisch und Sommergefühle (60 Min) (68) Gefilte Fisch und Sommergefühle (60 Min)

"Der Taucher": Liewe Cupido ermittelt im deutsch-holländischen Grenzgebiet

Jetzt ist der zweite Fall des Ermittlers Liewe Cupido "Der Taucher" erschienen, den er in Buchholz vorstellen wird. Deen ist eine Art Anti-Fitzek, der mit seinem schweigsamen, trockenen Ermittler im deutsch-holländischen Grenzgebiet unterwegs ist.

Eröffnet wird die Veranstaltung, so wie im Podcast, mit einer literarischen Vorspeise, also einem Gericht, das von einem Buch oder eine*r Autor*in inspiriert wurde. Zum Beispiel die Gurkensandwiches, die für Oscar Wildes Figuren unverzichtbar sind, oder die Kohlsuppe, die Rodion Raskolnikow in Dostojewskis Roman "Verbrechen und Strafe" gereicht wird.

Anschließend nehmen sich die Hosts ein Buch der aktuellen Bestsellerliste vor. Dabei kann es durchaus kontrovers zugehen, denn Daniel und Jan haben privat einen sehr unterschiedlichen Literaturgeschmack - und darüber lässt sich wunderbar streiten. Doch eines verbindet die beiden: die große Leidenschaft fürs Lesen.

Podcast-Folge aus Buchholz ab 28. April 2023 online

Und eines darf bei diesem Auftritt natürlich auch nicht fehlen: das literarische Quiz. Wie hieß der erste afrikanische Nobelpreisträger? Wer starb durch einen herunterfallenden Ast auf der Avenue des Champs-Élysées? Wie lauten die Harry-Potter-Titel in aufsteigender Reihenfolge? Daniel und Jan testen in Buchholz das Literaturwissen der Zuschauer*innen. Dabei steht nicht immer die richtige Antwort im Fokus, sondern vor allem der Spaß am Mitraten.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) und kostet 18 Euro / 15 Euro.

Die Folge ist dann am 28. April ab 6.00 Uhr online unter ndr.de/eatreadsleep, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | eat.READ.sleep. Bücher für dich | 20.01.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane