Ein Jahr eat.READ.sleep: Eure Stimmen, unsere Highlights Stand: 09.07.2021 06:00 Uhr Zum einjährigen Jubiläum des Podcasts haben wir die lustigsten Momente und schönsten Reaktionen der Hörer*innen zusammengestellt.

Wir wollten von euch wissen: Wo hört ihr den Podcast? Wie habt ihr uns entdeckt - und was gefällt euch besonders? Dazu habt ihr uns großartige Sprachnachrichten geschickt - vielen Dank dafür! Es ist so wunderbar, dass in einem Jahr eine richtige eat.READ.sleep.-Community entstanden ist, die mit uns zusammen das Lesen feiert.

In dieser kleinen Collage gibt es eure "Stimmen zum Spiel" und die lustigsten Momente aus 35 Podcastfolgen - viel Spaß damit!

AUDIO: Ein Jahr Podcast: Highlights, Wünsche, Meinungen (16 Min) Ein Jahr Podcast: Highlights, Wünsche, Meinungen (16 Min)

Unsere Jubiläumsfolge im Video

VIDEO: eat.READ.sleep (35) Geburtstagstorte mit Gästen (80 Min)

Die Hosts Jan Ehlert Ohne ein Buch geht Jan Ehlert nicht vor die Tür - warum auch: Am liebsten liest der Buchenthusiast auf den Terrassen von schönen Cafés, gerne auch in Frankreich. mehr Katharina Mahrenholtz Sie liebt Paris und die Côte d'Azur der 20-er Jahre, lässt sich von Hemingway triggern und versinkt am liebsten in Büchern - auch in ihrem Büro: Katharina Mahrenholtz. eReader? Nur im Urlaub. mehr Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr

