Roman von Martin Beyer sorgt für Diskussion Und ich war da von Martin Beyer Vorgestellt von Marie Schoeß

Zum zweiten Mal schon stellte sich in diesem Jahr die heikle Frage: Darf man das? Darf ein Autor fiktionaler Literatur so über die NS-Zeit, über Täter und Opfer schreiben? Takis Würgers Roman "Stella" hatte die Debatte im Januar ausgelöst. Die Geschichte um die jüdische "Greiferin" Stella Goldschlag, erschienen im Hanser Verlag, provozierte die Frage, ob Würger angemessen mit den historischen Dokumenten und Figuren gearbeitet hatte. Wie ein Echo dieser Debatte erschien die Diskussion beim Klagenfurter Bachmannpreis. Martin Beyer präsentierte einen Ausschnitt aus seinem Roman "Und ich war da".

Roman beschreibt die Hinrichtung der Geschwister Scholl

Beyer imaginiert in seinem Roman die Hinrichtung der Geschwister Scholl - ausgeführt mithilfe eines fiktiven Protagonisten. An dieser Verbindung aus Fakt und Fiktion stieß sich die Jury. Der Vorwurf: Beyer benutzt historische Figuren und Dokumente zur Aufwertung eines sonst schwachen Textes. Und so stritt die Jury - nicht anders als das Feuilleton ein halbes Jahr zuvor - über Grenzen in der Kunst. Nun liegt Beyers Roman in Gänze vor und könnte die Debatte von Neuem entfachen.

Sanfter Ton trägt durch eine ungeheure Geschichte

Dieser Roman weiß alles: Dass es keine einfachen Wahrheiten gibt, reine Liebe ebenso wenig wie reinen Hass, vor allem aber, dass bestimmte Situationen nicht leicht erzählbar sind, dass sie einen stottern und die Sprache fragwürdig erscheinen lassen. Der Roman weiß und er sagt das, aber seine Sprache lässt es einen nicht spüren. Ein sanfter, manchmal fast märchenhafter Ton trägt einen durch die ungeheure Geschichte von August Unterseher. Der blickt lange nach dem Zweiten Weltkrieg auf sein Leben zurück, auf die eigene Schuld und auf Freunde, die ihm einen anderen Weg hätten zeigen können:

"Wer war Paul? Ich weiß es nicht genau. Er war ein Versprechen, das ich nicht einhalten konnte. Konnte ich es wirklich nicht? Es sind solche Fragen, die mich über die Jahre hinweg ausgehöhlt haben." Leseprobe

August Unterseher ist ein naiver, im Kern unpolitischer Typ - und darin liegt das Potenzial der Geschichte: Denn er ist einer von Tausenden, die das NS-Regime mitgetragen haben. Zu unbedeutend für die Geschichtsschreibung und doch ungeheuer wichtig, um ein Gespür für die Zeit zu entwickeln. Martin Beyer stößt einen geradezu auf die Brisanz dieser Figur.

Tötungsprotokolle als Teil des Romans

Teil des Romans sind die Tötungsprotokolle der Geschwister Scholl, die akkurat die Beteiligten benennen: Verurteilte, Reichsanwalt und Scharfrichter, Gefängnisvorstand und Gefängnisarzt. Anwesend ist aber auch, und auch das vermerkt das Protokoll, der namenlose Gehilfe des Scharfrichters. Beyer erfindet Namen und Geschichte - es ist der Protagonist August Unterseher: ein verwundeter Kriegsheimkehrer, im selben Alter wie Hans Scholl. Welche kleinen Schritte haben diesen Mann zum politischen Gegenpart des Widerstandskämpfers werden lassen? Das fragt Martin Beyer, und: Was wird aus einem wie ihm, der die persönliche Schuld schnell spürt?

"Ich glaube, dass meine Generation - die sogenannte Kriegsenkel-Generation sehr, sehr stark angefangen hat, das aufzuarbeiten", sagt Martin Beyer. "Das merkt man an vielen Büchern. Welche Familienmuster, welche Kindheitsmuster, die wir noch gar nicht richtig erklärt oder vielleicht noch nicht einmal erkannt haben und die bis zu den Großeltern zurückreichen, prägen uns bis heute? Ich glaube das ist eine sehr große Legitimation, sich diese Stoffe zu inkorporieren und mit diesen Stoffen zu arbeiten."

Naivität des Erzählers lässt große Fragen ins Leere laufen

Die Legitimation lässt sich kaum leugnen und die Frage "Darf man das?" beantwortet die Kunstfreiheit für einen. Bleibt die Frage, ob es überzeugt - ästhetisch, erzählerisch. Und hier zeigt sich das Risiko der Perspektive: Denn die Naivität des Erzählers lässt die großen Fragen, die der Roman sich aufgibt, letztlich ins Leere laufen. Vielleicht hat der Autor das gespürt und sich deshalb entschieden, August Unterseher nicht einfach erleben zu lassen: die raue Kindheit, die Ausflüge mit der HJ, den Russlandfeldzug. Vielleicht erzählt deshalb der alte August Unterseher in der Rückschau.

Immer wieder bricht das unmittelbare Erleben die Distanz

Aber der Autor entscheidet sich doch nicht ganz: Immer wieder bricht die Unmittelbarkeit des Erlebens die Distanz der Erinnerung. Und so spricht keiner der möglichen Erzähler glaubwürdig: nicht der im Moment überforderte Heranwachsende, nicht der alte Mann, der sich endlich seiner Tochter erklären will:

"Sie ermutigte mich mehrfach, meine Geschichte endlich aufzuschreiben. 'Damit ich dich endlich kennenlernen kann, bevor es zu spät ist.' Konnte es denn sein, dass sie mich überhaupt nicht kannte? Hatte ich denn meinen Vater gekannt? War ich dabei, und das nun schon jahrzehntelang, väterliche Verhaltensweisen zu wiederholen, die ich verabscheut hatte?" Leseprobe

Die Zerrissenheit der Stimme setzt sich fort. Denn Beyer gibt dem Erzähler eine Sprache, die sich nicht fügen will in das Bild, das er von sich entwirft. So oft betont er, er sei ein Mann der Zahlen, aufgewachsen in einer groben, auch grob sprechenden Familie. Aber müsste so ein Mann nicht anders reden als der Erzähler, der Bild um Bild erfindet? Und müsste man nicht mehr von dessen Entwicklung erfahren, um zu verstehen, wie aus dem sprachlosen Kriegsheimkehrer ein Vater wurde, der auf Rat der Tochter seine Träume protokolliert? So zumindest wirken diese Protokolle nicht wie eine literarisch überzeugende Annäherung an das Unsagbare, sondern eher wie ein Schleichweg, eingeschlagen, um die Aufgabe zu umgehen, der man sich eigentlich stellen wollte.

Und ich war da von Martin Beyer Seitenzahl: 192 Seiten Genre: Roman Verlag: Ullstein Bestellnummer: 9783550200397 Preis: 20,00 €

