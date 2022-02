Tobias Schlegl als Seenotretter im Mittelmeer Stand: 28.02.2022 12:47 Uhr Vor einigen Jahren ließ sich Moderator Tobias Schlegl zum Notfallsanitäter ausbilden. Im Frühjahr 2021 half er auf der Sea-Eye 4 bei der Seenotrettung. Bei NDR Kultur erzählte er von seinem Einsatz.

von Petra Rieß

Bei unserem Treffen ist Tobias Schlegl deutlich erschüttert. Seine geplante Online-Buchvorstellung hatte er nach den Meldungen aus der Ukraine kurzfristig abgesagt. Alles, was er empfand war, so sagt er: "Eine absolute Sprachlosigkeit, eine Fassungslosigkeit. Und in dem Moment war mir auch klar, ich kann abends keine Buchpremiere, auch wenn sie Corona-bedingt online ist, ich kann die jetzt nicht feiern."

Doch Verkriechen nützt nichts. Nicht wenn es um Menschenleben geht, um Menschen, die Hilfe brauchen. Das weiß der Notfallsanitäter Schlegl nicht erst seit seinem Seenoteinsatz im Mittelmeer. Über diesen 33 Tage dauernden Einsatz im Frühjahr 2021 hat er ein Buch geschrieben: "See. Not. Rettung."

Tobias Schlegl: ""Ich habe mir das nicht sofort zugetraut"

Einen Soundtrack dieser Reise gibt es auch, erzählt er: "Unsere Köchinnen in der Kombüse hatten eine große Boombox beim Kochen, und es gab immer "The Greatest Hits of Tina Turner". Man musste ja in der Küche, selbst wenn man wie ich im Medizinischen Team gearbeitet hat, natürlich überall ran. Wir mussten mitschnibbeln, vor allen Dingen auch den Abwasch machen, und bei all dem Leid, das wir da gesehen haben, waren das schöne Zeiten, weil die Köchinnen dazu getanzt gehaben.“

Tobias Schlegl wurde vor 44 Jahren in Köln geboren, ist aber schon lange im Norden zuhause. Zwanzig Jahre lang hat er Fernsehen gemacht. Mit 17 hat er den legendär gewordenen Kanal Viva moderiert, später kamen Formate wie EXTRA 3 beim NDR oder aspekte beim ZDF dazu. Das hat ihm zum persönlichen Glück irgendwann nicht mehr gereicht und 2016 sattelte er um zum Notfallsanitäter. Als das Angebot kam, auf der Sea-Eye 4 dabei zu sein, hat er gezögert: "Ich habe mir das nicht sofort zugetraut, nach der dreijährigen Ausbildung. Es gab mal die Anfrage von dem CEO von Sea-Eye, der mich per Twitter kontaktiert hat. Dieser Gedanke musste erst in mir wachsen. Denn es ist natürlich noch eine Eskalationsstufe mehr."

Bericht vom Katastropheneinsatz auf der Sea-Eye 4

Im Rettungswagen versorgt man ein oder zwei Patienten. Auf hoher See aber, auf dem Seenotrettungsschiff See-Eye 4, waren es über 400 Patienten, die versorgt werden mussten. Mit einem nur dreiköpfigen medizinischen Team, plus Schiffscrew. Das ist Katastropheneinsatz pur. Was dann in einem passiert, wie man mit dem Stress, den Ängsten und Belastungen umgeht, davon erzählt Schlegl in seinem Buch. Es sind keine Tagesschaunachrichten, wenngleich es auch um Fakten geht, sondern der Blick von einem, der dabei war - mit Haut und Haaren, mit Herz und Verstand.

"See. Not Rettung.": Tobias Schlegl über Tragik und Komik

Chronischer Schlafmangel, panische Momente, Ängste vor libyschen Milizen auf See, und menschliche Nähe. All das kommt darin vor. "Mir war es wichtig, dass in diesem Buch auch das Schöne erzählt wird und man auch mal lächeln darf", sagt Schlegl. "Und vielleicht sogar auch mal lachen. Ich hatte eine Begegnung mit einem 16-jährigen Ägypter der sehr wissbegierig war. Er wollte Deutsch lernen. Dem hab ich dann jeden Tag ein deutsches Wort beigebracht. Er hat sich sehr abgemüht. Das klang manchmal sehr lustig, was er da gesagt hat. Aber er hat alles gegeben und natürlich, als Vegetarier hab ich ihm am ersten Tag das Wort Wurst beigebracht!“

Tragik und Komik liegen eng beieinander auf der Sea-Eye 4. Schlegel macht auch vor Kritik nicht halt, an Behörden oder Politikern, die oft nicht schnell genug reagieren, sagt er, die einfach zu oft wegschauen wenn es unbequem wird: "Weil ich gesehen habe, wie es Menschen geht, die auf der Flucht sind, wie groß die Verzweiflung ist, was die empfinden. Wir brauchen mehr Menschlichkeit, wir brauchen offene Arme.“

