Sendedatum: 26.06.2019 19:00 Uhr

Ausgeblendet - zu wenig Frauen in Film und Fernsehen von Axel Seitz

In Deutschland leben mehr Frauen als Männer. Allerdings spiegelt sich das weder im Film und schon gar nicht im Fernsehen wieder. Denn in den Programmen - öffentlich-rechtlich wie privat - steht eine Frau gleich zwei Männern gegenüber. Bereits vor zwei Jahren wurde an eine Studie der Rostocker Universität präsentiert, wonach Frauen in fast allen Film- und Fernsehbereichen unterrepräsentiert sind. Heute wurde in Berlin das Buch zur Studie "Ausgeblendet - Frauen im deutschen Film und Fernsehen" präsentiert.

In deutschen Fernsehserien sind 62 Prozent der Hauptakteure Männer. Bei Informationsprogrammen sind es gar 68 Prozent und wenn Experten zu Wort kommen, dann sind es in 79 Prozent der Fälle Männer. Das Institut für Medienforschung der Universität Rostock hat das in den vergangenen Jahren herausgefunden,

"Wenn wir das Fernsehen anschauen, dann hinkt das Fernsehen dem normalen Leben hinterher", sagt Professorin Elizabeth Prommer, die die Untersuchung geleitet hat. "Frauen werden auch in den Berufsfeldern, wo sie im echten Leben arbeiten seltener dargestellt und sie werden ab einem gewissen Alter ausgeblendet." Je mehr Frauen hinter der Kamera in verantwortlichen Positionen seien, desto mehr Frauen würden auch vor der Kamera zu sehen sein.

Frauen müssen im Fernsehen stärker in Führungspositionen

Es stehen also nicht nur weniger Frauen vor der Kamera, sondern es sind auch weniger für den jeweiligen Film, die Serie oder die Informationssendung verantwortlich. Deshalb fordert Prommer, dass Frauen in verantwortlichen Positionen gestärkt werden. Wenn es sogenannte gemischte Teams gibt, dann würden sich Frauen häufig eher den Männern unterordnen. "Da kommt natürlich leicht der Verdacht auf, dass dann in der Regel der Mann der Chef ist und das Team sich im vorauseilenden Gehorsam dem Chef unterordnet", sagt Prommer. Warum sich ein Team mit einem Mann eher männlich und nicht weiblich verhält, das müsse aber noch weiter untersucht werden.

Furtwängler: Wer sich positioniert, der wird gehört

Ausgeblendet - Studie zu Frauen im Fernsehen - KJ 26.6.19 NDR 1 Radio MV - Kulturjournal - 26.06.2019 19:00 Uhr Autor/in: Axel Seitz Der Beitrag zum Hören.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die Schauspielerin Maria Furtwängler setzt sich seit Jahren für mehr Gleichberechtigung ein und hat das Vorwort zum Buch geschrieben. Sie meint, wer sich positioniert, der werde auch gehört: "Da man weiß, dass ich mich für mehr Gleichberechtigung vor und hinter der Kamera einsetze, ist es zunehmend so, dass mir vom Sender Regisseurinnen vorgeschlagen werden." Diese wiederum würden dann auch eher mal eine Kamerafrau einsetzen. "Da musste ich gar nichts tun und gar nichts fordern", sagt die Schauspielerin.

Unrealistische Darstellungen im Kinderprogramm

Maria Furtwängler ist vor allem darüber entsetzt, wie im Kinderfernsehen Mädchen und Jungen dargestellt werden. "Dass Mädchenfiguren im Kinderfernsehen noch seltener vorkommen als im Rest des Programms, war absolut schockierend", sagt Furtwängler. "Dazu kommen die völlig unrealistischen Proportionen."



Gerade bei Animations - und Zeichentrickfiguren werden 50 Prozent aller Mädchen so dargestellt, dass es anatomisch völlig unmöglich ist. Bei Jungs hingegen sind 75 Prozent der dargestellten Figuren realistisch. Seit die ersten Ergebnisse der Rostocker Untersuchung präsentiert wurden, habe sich, so Maria Furtwängler einiges bereits verändert: "Aufjedenfall gibt es ein größeres Bewusstsein für das Problem und da waren wirklich die Fakten sehr hilfreich."

Folgestudie soll Veränderungen überprüfen

Ob es tatsächlich in den Redaktionen, den Produktionsfirmen und in den Sendeanstalten bereits zu einem Umdenken gekommen ist, wird eine Folgestudie zeigen, mit der sich Professorin Elizabeth Prommer und ihre Mitstreiter in Rostock vom kommenden Jahr an beschäftigen: "Wir werden genau das gleiche nochmal machen, weil nur so können wir feststellen, ob sich was verändert hat."

Und so könnte 2021 dann nachzulesen sein, wie sich das Verhältnis von Expertinnen im deutschen Fernsehen zum tatsächlichen Beruf darstellt. Im echten Leben ist aktuell jeder zweite Richter eine Frau, im deutschen Fernsehen sind aber nur 24 Prozent der Rechtsexpertinnen weiblich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Kulturjournal | 26.06.2019 | 19:00 Uhr