Start der Usedomer Literaturtage: Gauck kritisiert Lawrow-Äußerung Stand: 28.04.2022 06:05 Uhr Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck hat bei der Eröffnung der Usedomer Literaturtage Aussagen des russischen Außenministers Sergej Lawrow über "eine reale Gefahr für den Ausbruch eines Dritten Weltkriegs" als Einschüchterungsversuch Russlands bezeichnet.

Lawrow hatte sich auf ausländische Waffenlieferungen und Unterstützung für die Ukraine bezogen, in die Russland Ende Februar einmarschiert war. "Wenn wir uns verteidigen wollen gegenüber einer Macht, die unsere Gesellschaftsform ablehnt, dann ist das nicht nur unser Recht, sondern unsere Pflicht", sagte Gauck am Mittwochabend bei der Eröffnung der Usedomer Literaturtage 2022 in Heringsdorf vor rund 100 Zuschauern.

Gauck tritt für geistige Auseinandersetzung ein

Der russische Präsident Wladimir Putin sei laut Gauck ein Gegner, nicht ein Partner. Mit dem russischen Volk müsse man großes Mitleid haben, so der ehemalige Bundespräsident weiter. Er trete für eine geistige Auseinandersetzung ein, nicht für eine militärische. Mit dem Podiumsgespräch begannen die Usedomer Literaturtage, die diesmal unter dem Motto "Die Zerbrechlichkeit unserer Existenz" stehen.

Streit und Toleranz in der Demokratie

Mit dem NDR Nordmagazin sprach Gauck über den Zustand der Demokratie und inwiefern er diese bedroht sieht. "Es gibt zweierlei Bedrohungen, die gibt es eigentlich immer. Momentan tritt die Bedrohung von außen wieder ganz deutlich vor unsere Augen durch die aggressive, imperialistische Politik von Putin, der sich nicht scheut einen Angriffskrieg zu starten", sagte er.

Hinzu käme die Gefährdung von innen, die aber mit der Demokratie einhergehe. Denn nicht alle Menschen würden aktive Bürger sein wollen. Und: Viele hätten illusionäre Vorstellungen davon, was die Politik leisten könne. Besonders bei Menschen, die sich nicht ausreichend mit der Demokratie auskennen, entstehe dann ein genereller Frust - und dieser werde angetrieben durch Krisen, so der frühere Bundespräsident weiter.

Usedomer Literaturtage bis Sonnabend

Bis zum 30. April werden bei den Usedomer Literaturtagen unter anderem die Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk, der Pianist und Poet Alfred Brendel sowie die ukrainische Schriftstellerin Tanja Maljartschuk erwartet. Die polnische Autorin Tokarczuk will ihren neuen Roman "Anna In. Eine Reise zu den Katakomben der Welt" vorstellen.

Weitere Informationen Alfred Brendel liest heute bei den Usedomer Literaturtagen Die Dinge nicht allzu ernst zu nehmen, das empfiehlt der Pianist und Autor Alfred Brendel auf Usedom. mehr

Auszeichnung für Roman "Blauwal der Erinnerung"

Die Ukrainerin Maljartschuk soll zum Abschluss der Literaturtage den mit 5.000 Euro dotierten Usedomer Literaturpreis für ihren Roman "Blauwal der Erinnerung" erhalten. Veranstalter der Literaturtage sind die Kaiserbäder Heringsdorf, Ahlbeck und Bansin zusammen mit Hoteliers der Insel Usedom. 2020 und 2021 hatte es coronabedingt kein Live-Publikum gegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 28.04.2022 | 06:30 Uhr