"Soundjata" von Djibril Tamsir Niane Stand: 04.08.2023 09:09 Uhr Die Geschichte des Herrschers Soundjata wurde mündlich überliefert - ein Helden- und Gründungsepos der Mandingo, das auch heute noch weitererzählt wird.

Soundjata war der Begründer des großen Reiches Mali im 12. und 13. Jahrhundert. Bis zu seinem vierten Lebensjahr konnte er sich nur kriechend fortbewegen, doch es wurde ihm Großes prophezeit. Obwohl er ein Krüppel war, stieg er zum großen General und weisen Staatsmann auf. Sein Reich reichte von der Küste bis weit ins Gebiet des heutigen Tschad hinein. Der Abschnitt "Das Erwachen des Löwen" ist für die afrikanische Literatur bis heute eine Schlüsselstelle und formuliert das Prinzip Hoffnung des unter Katastrophen und Fehlentwicklungen leidenden Kontinents.

Djibril Tamsir Niane (1932 - 2021) war ein Schriftsteller und Historiker aus Guinea, Westafrika. Er studierte in Dakar und Bordeaux und beteiligte sich mit Enthusiasmus am Aufbau des Guineischen Staates nach der Unabhängigkeit 1958. Er ist der Verfasser des ersten afrikanischen Geschichtsbuchs, das im Schulunterricht verwendet wurde, sowie Spezialist für mündliche Erzähltraditionen. Unter dem Herrscher Sekou Touré saß er von 1961 bis 1964 im Gefängnis und ging danach ins senegalesische Exil. Er verstarb im März 2021 vergangenen Jahres an Covid-19.

Auszug aus dem Mandigo-Epos "Soundjata"

Von Djibril Tamsir Niane

Verlag Philipp Reclam Junior Leipzig 1975

Sprecher: Hans Paetsch

Produktion: NDR 1980

