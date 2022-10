Sonja Beißwenger liest "Die Tochter des Kommunisten" von Aroa Moreno Durán Stand: 10.10.2022 16:23 Uhr "Die Tochter des Kommunisten" ist die literarische Entdeckung aus Spanien, dem Gastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Die Lesung mit Sonja Beißwenger ist eine Koproduktion von NDR Kultur und dem Hessischen Rundfunk.

In ihrem preisgekrönten Debütroman erzählt die junge Autorin die bewegende Geschichte einer spanischen Auswandererfamilie. Für die Eltern, die vor dem faschistischen Franco-Regime geflohen sind, steht die kommunistische Seite Deutschlands, die DDR, für alles, wofür sie gekämpft und gelitten haben. Dann wird die Mauer gebaut. Und die Tochter Katia bleibt fremd in diesem Land. Als sie einen jungen Mann aus Westdeutschland kennenlernt, kommt Bewegung in ihr Leben. Eine faszinierende Lebensbeschreibung über fünf Jahrzehnte.

Zu hören sind die Lesungen vom 17. bis zum 27. Oktober 2022, jeweils Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Folgen sieben Tage zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 17. Oktober 2022 8.30 Uhr 2 18. Oktober 2022 8.30 Uhr 3 19. Oktober 2022 8.30 Uhr 4 20. Oktober 2022 8.30 Uhr 5 21. Oktober 2022 8.30 Uhr 6 24. Oktober 2022 8.30 Uhr 7 25. Oktober 2022 8.30 Uhr 8 26. Oktober 2022 8.30 Uhr 9 27. Oktober 2022 8.30 Uhr

