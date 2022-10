"Smash" ist das Jugendwort des Jahres Stand: 25.10.2022 09:03 Uhr "Smash" ist das Jugendwort des Jahres, das gab der Langenscheidt Verlag heute bekannt. Der Begriff erhielt in einem Onlinevoting unter Jugendlichen 43 Prozent der Stimmen.

Der Ausdruck steht dafür "mit jemandem etwas anfangen". Er stammt aus dem Smartphonespiel "Smash or Pass". Bei diesem bekommen Nutzerinnen und Nutzer einen Prominenten angezeigt - und über ein Wischen auf dem Bildschirm nach rechts oder links können sie dessen Attraktivität bewerten.

"Smash" steht für das Objekt der Begierde

Es wird vor allem als Verb benutzt, also als "smashen", das bedeutet soviel wie "mit jemandem Sex haben". Daher kann das Objekt der Begierde auch ein "Smash" sein. Im amerikanischen Englisch bedeutet es laut dem Wörterbuch "Oxford Dictionary" ursprünglich, etwas laut zu zerschlagen. Beispielsweise: "Die Teetasse zerschlug mit einem 'smash' am Boden". Außerdem wird der Begriff auch im Tennis und im Badminton für einen bestimmten Aufschlag benutzt - und im Zusammenhang mit einem wahnsinnig großem Erfolg, etwa einem "smash Hit" als musikalischem Erfolg in den Charts oder einem Kino-Blockbuster.

Jugendwort 2022: "Macher" auf Platz 2, "bodenlos auf Platz 3

Aus den Einsendungen von Jugendlichen hatte der Langenscheidt Verlag zunächst zehn Vorschläge ausgewählt. Bis zum 18. Oktober gab es in mehreren Auswahlverfahren die Möglichkeit, darüber abzustimmen. Bei der Wahl können nach Angaben von Sandra Spier, Pressesprecherin des Langenscheidt Verlags, theoretisch alle Altersgruppen abstimmen, gewertet werden seit 2020 aber nur die Stimmen der Jugendlichen

In der Endauswahl standen neben "Smash" auch die Wörter "bodenlos" (mies, unglaublich schlecht) und "Macher" (jemanden, der Dinge ohne Zögern umsetzt). "Bodenlos" bekam 33 Prozent der Stimmen. Für "Macher" voteten 24 Prozent der Jugendlichen.

Diese Vorschläge waren in den Top 10

Gommemode - unendlich stark, unbesiegbar SIU (UUU) - Ausruf, wenn etwas unfassbar Gutes/Cooles passiert Smash - Mit jemandem etwas anfangen; vom Spiel "Smash or Pass" wild wyld - heftig, krass Digga/Diggah - Kumpel, Freund / Freundin Macher - jemand, der/die Dinge umsetzt ohne zu zögern bodenlos - schlecht, mies, unglaublich slay (wenn jemand selbstbewusst aussieht, selbstbewusst handelt oder etwas Spektakuläres macht oder erreicht) Sus - suspekt, verdächtig; vom Spiel "Among Us" Bre/Bro/Bruder - Kumpel, Freund/Freundin

Das waren die Jugendwörter der vergangenen zehn Jahre:

2021: cringe - peinlich, zum Fremdschämen

2020: lost - ahnungslos, verwirrt

2019: kein Jugendwort

2018: Ehrenmann/Ehrenfrau - guter Mensch

2017: I bims - Ich bin's

2016: fly sein - besonders abgehen

2015: Smombie - Zusammensetzung aus Smartphone und Zombie

2014: Läuft bei dir - Gut gemacht! Du hast es drauf! Cool!

2013: Babo - Boss, Chef:in

2012: YOLO - You only live once



