Programmtipp: Arte-Doku über die Autorin Ljudmila Ulitzkaja Stand: 16.03.2022 11:17 Uhr "Berühmt und unbequem - Ljudmila Ulitzkaja. Die russische Starautorin" heißt die Dokumentation von Eva Gerberding über Russlands interessanteste Schriftstellerin der Gegenwart. Zu sehen heute Abend bei Arte.

Sie gilt als das unbequeme Gewissen Russlands: Ljudmila Ulitzkaja wirft in ihren Romanen einen analytischen Blick auf die russische Gesellschaft, hat zahlreiche Literaturpreise gewonnen. 2021 erhielt sie in Hamburg den Siegfried-Lenz-Preis. Auch für den Literaturnobelpreis war sie vorgeschlagen.

Sendetermin "Berühmt und unbequem - Ljudmila Ulitzkaja. Die russische Starautorin"

16. März 2022

22.00 Uhr auf arte

16. März bis 22. Juni 2022 in der arte Mediathek



Regie: Eva Gerberding

Jahr: 2022

Dauer: 52 Minuten

Doch vom russischen Staat schlägt der 79-Jährigen wenig Wohlwollen entgegen, denn sie widmet sich in ihren Romanen und Erzählungen schonungslos und ehrlich den Tragödien des 20. Jahrhunderts, der Epoche der Gewaltherrschaft und des Genozids. Ulitzkaja schreibt über Themen, die sie persönlich bewegen, und erreicht damit auch im Westen eine große Leserschaft. Für ihre Dokumentation "Berühmt und unbequem - Ljudmila Ulitzkaja" hat Regisseurin Eva Gerberding die Schriftstellerin in ihrem Haus in Ligurien, in Berlin und in ihrem Zuhause in Moskau besucht.

