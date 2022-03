Preis der Leipziger Buchmesse: Das waren die Nominierten

Stand: 17.03.2022 17:27 Uhr

Die Preise der Leipziger Buchmesse gehen in diesem Jahr an Tomer Gardi (Belletristik), Anne Weber (Übersetzung) und Uljana Wolf (Sachbuch). Insgesamt 15 Autorinnen und Übersetzer waren in den drei Kategorien nominiert.