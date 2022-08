Podcast-Session im Kulturzentrum Gut Sandbeck Stand: 01.07.2022 13:48 Uhr eat.READ.sleep: Die Hosts Katharina und Daniel kommen am 30. August in das Kulturzentrum "Gut Sandbeck" in Osterholz-Scharmbeck, um vor Publikum für Bücher zu schwärmen oder über sie zu streiten.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, den 30. August ab 20 Uhr auf Gut Sandbeck statt.

eat.READ.sleep live im August in Osterholz-Scharmbeck

Die Buchhandlung "die schatulle" gehört zu den Gewinnern der diesjährigen eat.READ.sleep.-Büchertisch-Challenge. Der beliebte NDR Bücherpodcast hatte Buchhändler*innen aufgerufen: Der schönste Büchertisch oder das schönste Schaufenster im Podcast-Look wird mit einer eat.READ.sleep-Livesession in der Buchhandlung belohnt.

Aus ganz Norddeutschland kamen Bewerbungsphotos. Die "schatulle" hat in der Buchhandlung ein Bett mit Kuscheltieren aufgebaut und es im eat.READ.sleep.-Design und mit vielen Büchern, die im Podcast vorgestellt wurden, bestückt - das hat die NDR Podcaster überzeugt.

Damit noch mehr Zuhörer*innen in den Genuss der seit langem ausverkauften Live-Session kommen, wird die Veranstaltung in das nahe gelegene Kulturzentrum "Gut Sandbeck" verlegt, es sind wieder Karten zu haben!

Anekdoten, literarische Neuerscheinungen und Lieblingsbücher

Bei der Veranstaltung stellen Katharina und Daniel Neuerscheinungen und Lieblingsbücher vor, erzählen Anekdoten aus dem Studio und fordern das Publikum zum literarischen Quiz heraus. Wer starb durch einen herunterfallenden Ast auf der Avenue des Champs-Élysées? Wie lauten die Harry-Potter-Titel in aufsteigender Reihenfolge? Wie tief konnte die Nautilus im Roman von Jules Verne tauchen?

Zu schwierig? Keine Sorge! Es geht nicht vorrangig um die richtige Antwort, sondern um den Geschichte hinter der Frage und den Spaß beim Mitraten.

Natürlich wird es genau wie im Podcast - auch etwas kulinarisch-literarisch: Es gibt ein Gericht, das von einem Buch oder eine*r Autor*in inspiriert wurde. Was das sein wird, wird noch nicht verraten - lassen Sie sich überraschen!

Karten für zwölf Euro gibt es ausschießlich in der Buchhandlung "die schatulle".

