Nordfriesischer Schlagzeugroman ermutigt Frauen laut zu sein Stand: 26.04.2023 16:01 Uhr Led Zeppelin, The Who, Nirvana, The Beatles, Pink Floyd: Rockstars wie sie im Buche stehen und alles Männer. Eine Debüt-Autorin aus Nordfriesland will Stereotypen durchbrechen und zeigt, dass Frauen am Drumset genauso mitmischen.

von Alexa Dudda

Das Wohnzimmer der auf Sylt geborenen Autorin Wiebke Wimmer ist vollgestellt mit Musikinstrumenten. Eine Ukulele hängt an der Wand, verschiedene Gitarren posieren auf Ständern, Mikrofone sind aufgestellt, große Lautsprecher stehen daneben. Durch ein Fenster scheint die Sonne herein. Wie ein Scheinwerfer erleuchtet sie das Herzstück des Raums: das Schlagzeug. Die Leidenschaft zur Musik findet sich auch in Wimmers erstem Roman wieder. "Das Besondere an diesem Buch ist, dass eine Frau darin Schlagzeug spielt und dass Musik nicht nur Kulisse ist", so die Autorin. Sie wollte schon immer ein Buch lesen, in dem Musik jede Seite durchdringt und ist stolz, dass ihr Debütroman so richtig Groove hat.

Rhythmus im Buch

In "Kill your Beast: Ein Schlagzeugroman" durchdringt dieser Groove auch die 16-jährige Protagonistin Mona. Sie hat das Talent ihrer verstorbenen Mutter geerbt, der besten Drummerin aller Zeiten. Monas Mutter ist am Rockstarleben zerbrochen, deshalb versucht das Mädchen mit aller Kraft ihre Leidenschaft zum Trommeln zu unterdrücken. Als sie es nicht mehr erträgt, hilft ihr bester Freund. Er hat ein eigenes Drumset, das versteckt in einer Scheune seiner Eltern steht. Hier kann Mona sich heimlich dem Beat hingeben.

Ich nehme die Sticks in die Hände und schließe die Augen. Stelle mir vor, wie die Spitzen in Zeitlupe auf das Schlagfell treffen. Wie die Schwingung durch die Trommel wandert, bis sie auf das Resonanzfell trifft und den Ton erklingen lässt. Dann hebe ich die Arme und beginne zu spielen. Rechts links rechts rechts. Links rechts links links. Wie Perlen, die sich auf eine Schnur reihen. Eine weiße, eine silberne, zwei weiße. Eine silberne, eine weiße, zwei silberne. Die Abstände zwischen den Perlen werden kleiner und die Kette wird länger, immer länger. Bis sie sich um mich schlingt und mich in die Tiefe zieht. Auszug aus "Kill your Beast: Ein Schlagzeugroman" von Wiebke Wimmer

Junge Frauen geben den Takt vor

Wimmer ist selbst Hobby-Schlagzeugerin und hat ein Buch für Musikbegeisterte jeden Alters geschaffen. Sie will bekannte Klischees aus der Musikwelt durchbrechen. Nicht nur kräftige, maskuline oder extrovertierte Menschen können am Schlagzeug sitzen und den Takt vorgeben. Ein leiser Mensch kann auch laut sein, findet Wimmer, und das Schlagzeug sei dafür eine Hilfe. "Ich nehme ja viel Raum ein auf der Bühne mit dem Schlagzeug, klanglich und körperlich. Und ich ermutige junge Frauen auf jeden Fall Platz einzunehmen." Einzählen, Tempo vorgeben und sich auch mal im Hintergrund zu halten sind die wichtigsten Aufgaben am Drumset. Wimmer glaubt, dies bestärke junge Frauen, die am Schlagzeug sitzen, auch in anderen Situationen mutiger zu werden und ihre Meinung zu sagen.

Rockstars zwischen Rindern und Schafen

Auch Mona, die Protagonistin in Wimmers Geschichte, wächst am Drumset und fasst schließlich Mut, sich der Vergangenheit ihrer Mutter zu stellen. Mit einer ordentlichen Portion Rhythmus im Blut begibt sie sich nach Hamburg. Ihr Talent bleibt nicht unentdeckt und katapultiert das Mädchen mit gewaltigen Höhen und Tiefen ins Rockstarleben. Wird es Mona am Ende ergehen wie ihrer Mutter oder findet sie Frieden und kehrt zurück in ihre Heimat? Lesende aus Schleswig-Holstein und Hamburg erkennen die Orte der Geschichte wieder: Kiel, St. Pauli, die Deiche und Strände Nordfrieslands. Der Autorin war es wichtig, den Rockstarroman in keine amerikanische Großstadt zu verlegen. "Das ist für Mona einerseits langweilig und anderseits ist es ihre Heimat und sie fühlt sich sehr damit verbunden. So geht’s mir auch. Ich bin sehr dem Norden verbunden", sagt Wimmer.

Wimmer hat den Roman im Selbstverlag veröffentlicht und die nötigen Gelder durch Crowdfunding gesammelt. "Wenn du Lust auf ein Projekt hast, dann geh' damit raus und erzähl's allen und so hat es funktioniert. Ich habe das Geld zusammen bekommen und bin super zufrieden mit dem Ergebnis", erzählt die Autorin. Band zwei und drei sind bereits in Planung.

