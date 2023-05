Neue Bücher 2023: Die literarischen Neuerscheinungen Stand: 05.05.2023 13:32 Uhr Viele interessante Romane, Essays und Erzählungen sind 2023 bereits erschienen - und viele spannende Bücher werden noch erwartet. Über diese Neuerscheinungen spricht die Literaturredaktion von NDR Kultur - unsere Buchempfehlungen ohne Gefallensgarantie.

2023 gibt es Neues von den Buchpreisträgerinnen Helga Schubert und Katharina Hacker. Eugen Ruge zieht es nach der untergegangenen DDR und dem untergegangenen Sowjetreich noch weiter in die Vergangenheit zurück: Sein neues Werk heißt "Pompeji". Juli Zeh hat gemeinsam mit dem Autor Simon Urban den Debattenroman "Zwischen Welten" veröffentlicht. Für viel Gesprächsstoff sorgt auch Benjamin von Stuckrad-Barres "Noch wach?". International hat der Buchmarkt ebenfalls viel zu bieten. John Irving hat mit "Der letzte Sessellift" nach sieben Jahren endlich einen neuen Roman vorgelegt. Der Brite John Ironmonger stellt nach einem Wal und einem Dugong dieses Mal einen Eisbären in den Mittelpunkt seiner Erzählung. Und Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk begibt sich in "Empusion" in ein Sanatorium - eine Anspielung auf Thomas Manns "Zauberberg".

Eugen Ruge: "Pompeji"

Eugen Ruge hat im April seinen neuen Roman "Pompeji" vorgelegt. Metzgerssohn Jowna, genannt Josse, ist ein linkischer junger Mann. Gegen viele Widerstände schafft er es, eine nicht ganz kleine und langsam wachsende Zahl von Menschen davon zu überzeugen, knapp 20 Meilen entfernt, am Ufer des Meeres, ein neues Gemeinwesen zu gründen: Hier kommen Aussteigerinnen und Aussteiger zusammen, die sich dem freien Leben und der freien Liebe hingeben wollen. Josse sammelt Macht und Einfluss, formt aus dem einstigen Vogelschutz- den Vulkanverein. Dann aber verleiten ihn vielfältige Interessen zur radikalen Wende: In einer seiner fulminantesten Reden fordert er plötzlich die Rückkehr nach Pompeji. Man müsse lernen, "mit dem Vulkan zu leben".

Dinçer Güçyeter: "Unser Deutschlandmärchen"

Hart ist die körperliche Arbeit, ruppig der Ton unter den Kollegen. Dazwischen: er, der sich selbst "der Junge im Blaumann" nennt. Tagsüber steht er an der Drehmaschine, liest in den Pausen Else Lasker-Schüler. Nach Feierabend schreibt der Junge selbst Gedichte. Mit "Unser Deutschlandmärchen" ist Dinçer Güçyeter ein gefühlvolles Romandebüt gelungen. Der Autor findet magische, dichte, auch schmerzhafte Bilder für das Leben vieler Einwanderer. Dafür wurde er mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet.

Lukas Bärfuss: "Die Krume Brot"

Im neuen Roman des Büchnerpreisträgers Lukas Bärfuss geht es ums Erben - wie schon in seinem, im letzten Jahr erschienen Essay "Vaters Kiste". In "Die Krume Brot" erzählt der Autor aus der Schweiz die Geschichte von Adelina, die noch als Minderjährige einen Schuldenberg von Vater und Großvater erbt. Um die Schulden abzubezahlen, bricht sie ihre Lehre ab und arbeitet fortan in einer Fabrik. Als sie Mutter wird, muss sie sich auch noch um die Betreuung ihrer Tochter kümmern - eine schwierige Situation, aus der sich Adelina kaum selbst befreien kann. Lukas Bärfuss ist selbst mit einer alleinerziehenden Mutter groß geworden und weiß, wovon er schreibt. Sein Roman rüttelt auf und macht wütend - und ist der Auftakt einer Trilogie.

Robert Seethaler: "Das Café ohne Namen"

In seinem neuen Roman knüpft Robert Seethaler wieder an seine besondere Begabung an, Lebensläufe zu beschreiben, indem er sie auf pures Dasein reduziert. Die Romanhandlung beginnt 1966 in Wien, auf einem Marktplatz in einem eher ärmlichen Stadtbezirk. Dort sucht ein junger kräftiger Mann namens Robert Simon nach Arbeit; er hilft den Marktbeschickern bei allem, wozu man kräftige Arme braucht. Simon arbeitet sich hoch. Pachtet ein Kaffeehaus und macht aus einem staubigen Loch ein heimeliges Café. Doch zehn Jahre später wird das Haus plötzlich verkauft. In "Das Café ohne Namen" geht es um das bloße Überleben, um Liebe, Kraft und Tod.

John Irving: "Der letzte Sessellift"

Mit 80 Jahren übertrifft sich der Autor von voluminösen Weltbestsellern wie "Garp und wie er die Welt sah" oder "Das Hotel New Hampshire" noch einmal selbst: Auf 1.088 Seiten lässt John Irving - diesmal in Aspen, Colorado - den "letzten Sessellift" schweben. Der Ich-Erzähler dieser Geschichte, heißt Adam. Seine Mutter Rachel, genannt Little Ray, bekam ihn mit 18 und verriet nie, wer sein Vater ist. Adam wächst im Wesentlichen bei seinen Großeltern auf. Denn seine Mutter arbeitet weit entfernt als Skilehrerin - sehr zum Leidwesen ihres Sohnes.

Benjamin von Stuckrad-Barre: "Noch wach?"

Mit Spannung ist der neue Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre erwartet worden. Der Roman erzählt von Machtstrukturen und Machtmissbrauch. Eine Anspielung auf Ex-"Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt und Springer-Chef Matthias Döpfner ? Es fällt schwer, beim fiktiven Vorstandschef eines Boulevardmediums, der sich selbst als künstlerischen Freigeist betrachtet und unbedingt in die USA expandieren will, nicht an Mathias Döpfner zu denken. Trotzdem ist das Buch kein Männerroman. Im Gegenteil: Die Frauen stehen im Fokus. In "Noch wach?" beschreibt Stuckrad-Barre das System #metoo von allen Seiten.

David Safier: "Solange wir leben"

Wie schreibt man über die Liebesgeschichte der eigenen Eltern? Zwölf Jahre lang hat David Safier darüber nachgedacht. Viel haben ihm seine Eltern - vor allem wegen erlittenen Kriegstraumata - nicht erzählt, in seinem Buch steckt also viel Rekonstruktionsarbeit. Sein Tonfall in diesem Roman deshalb: eher nüchtern beschreibend als fabulierend.

Die Geschichte von Joschi, dem Juden aus Wien, und Waltraud, der alleinerziehenden jungen Mutter aus Bremen, bietet große Gefühle und echte Dramatik. Sie spiegelt aber auch deutsch-jüdische Geschichte wider und zeigt, wie viel Mut David Safiers Vater brauchte, um sich nach dem Holocaust, in dem er viele Familienmitglieder verloren hatte, in Deutschland niederzulassen. "Solange wir leben" ist eine zärtlich geschriebene Liebeserklärung und eine packende Lektüre.

Katharina Hacker: "Über Leben mit Tier"

Scherz, Ironie und tiefere Bedeutung - alles ist drin in den "Minutenessays" von Katharina Hacker. Die Buchpreisträgerin ("Die Habenichtse") wendet sich diesmal in ihren Kurztexten dem staunenswerten Leben der Tiere zu. Hunde, Meerschweinchen, Katzen, Kaninchen: Insgesamt dreizehn Tiere hat die Schriftstellerin Katharina Hacker. Dreizehn Tiere bringen natürlich die Gedanken in Bewegung, die Gefühle wahrscheinlich auch, und so entsteht Literatur. Von den Tieren aus denkt Katharina Hacker über uns Menschen und unser Leben in dieser Welt nach. Denn natürlich gilt: "Wie meist, wenn wir über Tiere reden, sagt das mehr über uns als über Hunde oder Katzen."

Sebastian Hotz: "Mindset"

Der Satiriker und Gagautor Sebastian Hotz alias El Hotzo teilt auf Twitter und Instagram tagtäglich Alltagsbeobachtungen gepaart mit politischen Kommentaren. Nun ist er unter die Schriftsteller gegangen und hat seinen ersten Roman geschrieben. Darin geht es um Maximilian Krach, einen Motivationscoach, der "zu schwachen" Männern Stärke beibringen will. Doch bei aller zur Schau gestellten Selbstsicherheit quälen ihn selbst insgeheim Zweifel und Panikattacken. Der angebliche Erfolgsguru ist ein Hochstapler. Hotz entlarvt unser aller Selbstinszenierungs- und Selbstoptimierungswahn - und hält auch sich selbst den Spiegel vor. Der Twitter-Satiriker erzählt mit viel Ironie, scharfzüngigem Witz und immer treffsicher.

Andrzej Stasiuk: "Grenzfahrt"

Juni 1941 am Ufer des Bug im Osten Polens. Lauernd stehen sich hier zwei hochgerüstete Mächte gegenüber: Deutschland und die Sowjetunion. Es herrscht Stillstand - die Stimmung bedrückend. Alle belauern sich, keiner weiß, wann es losgeht, wann Nazi-Deutschland zum Angriff übergeht. In dieser Stimmung spielt der Roman. Andrzej Stasiuk ist dabei immer ganz nah an seinen Figuren. Er fängt ihre Gefühle, ihre Angst ein - den bedrohlichen Dämmerzustand, in dem sie sich befinden. Darunter der Fährmann und ein jüdisches Geschwisterpaar auf der Flucht.

Daniel Glattauer: "Die spürst du nicht"

In Daniel Glattauers neuem Roman geht es, wie er selbst sagt, "um Menschen, von denen wir nichts wissen wollen, weil wir sie nicht spüren". Konkret geht es um ein Flüchtlingskind aus Somalia. Zwei Familien machen Urlaub in Italien, aber die Idylle wird bald gestört und will sich auch nach der Rückkehr nach Österreich nicht wieder einstellen. Wieder nutzt Glattauer dabei die modernen Kommunikationsmittel als literarische Form, diesmal mit Chats und Kommentaren aus Internet-Foren. Der Autor legt dabei immer wieder den Finger in die Wunde unserer vermeintlich heilen Welt. Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Buch.

Judith Hermann: "Wir hätten uns alles gesagt"

Mit ihrem Debüt "Sommerhaus, später" hat Judith Hermann eine ganze Generation in den Sog ihrer betörenden Sprache gerissen. Es folgten Erzählungsbände und Romane wie "Nichts als Gespenster", "Aller Liebe Anfang", "Lettipark" und zuletzt, 2021, "Daheim". Der poetische Judith Hermann-Sound hat immer etwas Schwebendes und Geheimnisvolles - auch in ihrem neuen Buch "Wir hätten uns alles gesagt". Dennoch ist Judith Hermanns Sprache klar und präzise. "Wir hätten uns alles gesagt" ist eine poetologisch-psychologische Tiefenschürfung.

Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert macht ihrem schwer kranken Mann nach über 50 Jahren Beziehung noch einmal eine rührende Liebeserklärung. In "Der heutige Tag" schreibt sie über "all die Dinge, die das Leben inmitten der Widrigkeiten des Alters lebenswert machen". Ob es um Blasenkatheter geht oder die 25 Tabletten, die die Erzählerin ihrem Mann jeden Tag zuteilt, ob um das gemeinsame Frühstück im Wintergarten oder das Händestreicheln am Abend. Hier schreibt eine, die ihren Mann liebt und pflegt. Und das hat man so noch nie gelesen. Hier erzählt eine vom Ausatmen eines Lebens.

Teresa Präauer: "Kochen im falschen Jahrhundert"

Es soll ein wunderbarer Abend werden. Bis ins kleinste Detail hat sich die Gastgeberin ihre erste Party in der neuen Wohnung ausgemalt. Alle Gäste sind gesettelte Gutverdiener, bemüht locker, dabei spießig bis in jede Faser. Oberflächlich eingespielt plätschern die nichtssagenden Gespräche durch den Abend. Die Freundlichkeit der Gastgeberin ist nur Fassade, innerlich ist sie ein einziger Krampf. Sie rechnet mit Scherben, ruinierten Fußböden und Patzern ihres Partners. Ganz abgesehen von den zwischenmenschlichen Dramen, die sich anbahnen. Die Österreicherin Teresa Präauer erzählt diese Geschichte eines Abends in mehreren Anläufen. Am Anfang malt sie das Ideal aus - dann setzt sie neu an, und nach und nach kommt die korrigierte Wahrheit ans Licht. Ein zynisch-witziger Roman, scharf, klar und auf die Zwölf.

Jakob Guanzon: "Überfluss"

Henry lebt in prekären Verhältnissen in den USA. Zusammen mit seinem Sohn wohnt er in einem Truck, die Ladefläche dient als Lager ihrer wenigen Habseligkeiten. Um den achten Geburtstag seines Sohnes gebührend zu feiern, wollen die beiden bei McDonalds essen und in einem Motel übernachten. Dort aber kommt es zu einem Zwischenfall. Jakob Guanzons Roman spielt auf zwei Zeitebenen. Die zweite reicht bis in Henrys eigene Kindheit zurück. "Überfluss" überzeugt durch seine Komposition, aber auch durch das psychologische Feingefühl des Autors für seine Figuren. Dadurch verkommt der Roman auch nicht zu einer abgeschmackten Erzählung über Armut.

Ulrike Draesner: "Die Verwandelten"

Ulrike Draesner schreibt immer wieder über die Folgen von Krieg, Flucht und Vertreibung. Auch in "Die Verwandelten" geht es im Kern darum. Die Anwältin Kinga erbt überraschenderweise eine Wohnung in Wrocław (Breslau). Dort hatte sich ihre verstorbene Mutter Alissa in ihren letzten Lebensjahren auf die Suche nach ihren schlesischen Wurzeln gemacht. Denn Alissa wurde in einem nationalsozialistischen "Lebensborn"-Heim geboren und später von einer Münchener Familie adoptiert. So verlor sie den Bezug zu Reni, mit der sie ihre ersten Lebensjahre verbrachte. Wie die Geschichten der beiden Frauen und Kinga zusammenhängen, das erzählt Ulrike Draesner atemlos und mitreißend auf über 600 Seiten. Dabei bewegt sich dieser Roman sprachlich auf höchstem Niveau: Draesner findet Worte für das Verstummen, mischt deutsche, polnische und schlesische Wörter und Redewendungen virtuos.

Clemens J. Setz: "Monde vor der Landung"

Mit "Monde vor der Landung" stellt uns der österreichische Schriftsteller Clemens J. Setz den tragischen Eigenbrödler und Verschwörungstheoretiker Peter Bender vor. Er war Anhänger der sogenannten Hohlerde-Theorie und glaubte an sich als einen neuen Propheten. Setz rekonstruiert dieses Leben einfühlsam und ideenreich mit all den Kriegstraumata aus dem Ersten Weltkrieg, den Diskriminierungen zur Zeit der Weimarer Republik bis hin zur Vernichtung im Nationalsozialismus. Ein packendes Plädoyer für die Toleranz von Andersdenkenden. Oft sind nicht sie die Gefahr, sondern die Gesellschaft, in der sie leben.

Dirk Gieselmann: "Der Inselmann"

"Der Inselmann" erzählt die Geschichte eines Kindes, das mit seinen Eltern Anfang der 60er-Jahre auf einer abgelegenen Insel heranwächst, bis die Schulbehörde es aus den natürlichen Zusammenhängen mit Bäumen und Wasser, Tieren und Gesteinen herausreißt und den Jungen in eine Einrichtung für Schwererziehbare einweist. Die Traumwelt zerbricht, bleibt aber in all den Jahren bis zum Erwachsenenalter als Sehnsucht erhalten. Dirk Gieselmanns Debüt ist ein Roman mit vielen zarten Tönen über eine Odyssee der besonderen Art, über Einsamkeit und Eigensinn.

Annette Pehnt: "Die schmutzige Frau"

Eine sterile Neubau-Wohnung über den Dächern der Stadt: Wenig geschieht, niemand taucht auf, nichts gibt es zu tun. Das ist die öde Realität für die Ich-Erzählerin in Annette Pehnts neuem Roman. Die Rollen sind klar verteilt: Er, der intellektuelle, akkurate Gutverdiener, unterdrückt subtil-aggressiv seine devote Frau. Dabei ist sie ihm geistig mindestens ebenbürtig. Reden soll sie jedoch nur auf sein Stichwort. Bedrückend ist der Selbsthass der Erzählerin. Man will sie schütteln, wenn sie sich unnötig kleinmacht und in endlosen Schleifen die Fehler allein bei sich sucht. Doch langsam bahnt sich die Erkenntnis darüber den Weg durch den Roman.

Michael Köhlmeier: "Frankie"

Im Alter wird die Publikationsliste immer schneller immer länger: Michael Köhlmeier, einer der ganz Großen der österreichischen Literatur, hat offenbar noch so viel zu erzählen. In "Frankie" erzählt er von einem Jugendlichen aus Wien, dessen Leben völlig durcheinandergerät, als sein Großvater nach vielen Jahren im Gefängnis wieder frei ist. Der Junge hat Angst vor dem unbekannten Alten. Aber er ist auch fasziniert vom großen Geheimnis des langjährigen Sträflings: Was genau hat er verbrochen - und warum? Rebellion, Freiheit und die Faszination des Bösen - eine neue Variation der großen Köhlmeier-Themen.

Nachdem sie in "Unterleuten" gewesen ist und "Über Menschen" geschrieben hat, begibt sich Juli Zeh dieses Mal "Zwischen Welten". Ihren neuen Roman hat sie gemeinsam mit Simon Urban geschrieben. Schon während des Germanistikstudiums haben Stefan und Theresa in ihrer WG viel über Politik diskutiert und gestritten. Dann hat Theresa den Hof ihres Vaters übernommen, Stefan ist stellvertretender Chefredakteur und Leiter des Kulturressorts bei der renommierten Hamburger Wochenzeitung "Der Bote" geworden. Als sie sich nach zwanzig Jahren zufällig wieder über den Weg laufen, endet ihr erstes Wiedersehen in einem Desaster. Die beiden beschließen, noch einmal von vorne anzufangen. Es entsteht ein offener und sehr emotionaler Austausch über polarisierte Fragen wie Klimapolitik, Gendersprache und Rassismusvorwürfe.

Raphaela Edelbauer: "Die Inkommensurablen"

Mit großer Spannung wurde der neue Roman von Raphaela Edelbauer erwartet. "Die Inkommensurablen" erzählt vom fiebrig-erregten Leben in der österreichischen Hauptstadt kurz vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs. Hans, ein junger Mann, stapft am letzten Julitag 1914 durch die riesige Stadt. Der große europäische Krieg ist ganz nah, diese menschengemachte Katastrophe. In Wien, diesem brodelnden Kessel, in dem neue, umstürzlerische Ideen sich mit der althergebrachten Habsburger-Verschnarchtheit mischen, überwältigt ihn dann die komplett neue Erfahrung eines Lebens in Prunk und Verschwendung und erotischer Freizügigkeit. "'Die Inkommensurablen' wirkt reichlich überkonstruiert", meint Alexander Solloch von NDR Kultur. "Ein toller Roman voll Zeitkolorit, der die wichtigen Fragen der damaligen Zeit aufgreift", hält eat.Read.sleep.-Podcast-Host Jan Ehlert dagegen. Am besten Sie entscheiden selbst.

Arno Geiger: "Das glückliche Geheimnis"

Bereits erschienen ist der neue Roman von Arno Geiger. Der wundervolle Erzähler aus Vorarlberg überrascht uns zwölf Jahre nach "Der alte König in seinem Exil" wieder mit einer ganz persönlichen Geschichte: Wir erfahren, wie Arno Geiger beim Versuch, Schriftsteller zu werden, immer wieder gegen eine Mauer rannte, wie er die Liebe fand und eine Art Doppelleben führte. Einer, der am Abend im Fernsehen auftrat und sich am nächsten Morgen auf der Müllstation tiefstmöglich in den Papiercontainer hinabbeugte. Auf der Suche nach Interessantem, nach Hinterlassenschaften, die Arno Geiger nicht zu Brei zerstampft wissen wollte: weggeworfene Bücher, Brief-Konvolute, Tagebücher.

Olga Tokarczuk schreckt vor nichts zurück. Braucht sie auch nicht. Denn ganz gleich, welche Stoffe sie sich vorknöpft, sie lockt sie mühelos in ihr nobelpreisgeadeltes Literaturuniversum. Diesmal geht es - ähnlich wie in Thomas Manns "Zauberberg" - in ein Sanatorium für Lungenkrankheiten. Allerdings nicht in die Schweiz, sondern nach Niederschlesien. Aber auch Tokarczuks Roman spielt im Vorfeld des Ersten Weltkriegs. Ein literarisches Menetekel? Wir dürfen gespannt sein.

Felwine Sarr: "Die Orte, an denen meine Träume wohnen"

Bekannt geworden ist der Musiker, Verleger und Ökonom Felwine Sarr hierzulande vor allem zusammen mit Bénédicte Savoy als Co-Autor des Reports "über die Restitution afrikanischer Kulturgüter". Nach Debatten-Büchern über die Zukunft Afrikas überrascht der Senegalese jetzt mit seinem ersten Roman. Und natürlich geht es auch in dieser Brudergeschichte wieder um Gegenwart und Zukunft Afrikas.

Der Brite John Ironmonger hat ein gutes Gespür für Themen. Sein Roman "Der Wal und das Ende der Welt" nahm die Folgen einer Pandemie vorweg, seine Erzählung "Das Jahr des Dugong" beschäftigte sich mit dem (Über-)Leben in einer zerstörten Umwelt. Und auch in seinem neuen Roman geht es um unsere Zukunft - und den Klimawandel. "Der Eisbär und die Hoffnung auf morgen" hat gute Voraussetzungen das Buch der Stunde in 2023 zu werden.

