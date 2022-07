Mangas: Schöpfer von "Yu-Gi-Oh!" Kazuki Takahashi ist tot

Manga-Schöpfer von "Yu-Gi-Oh!" Kazuki Takahashi ist tot Stand: 07.07.2022 16:26 Uhr Kazuki Takahashi, Autor der berühmten Manga-Serie "Yu-Gi-Oh!" ist tot. Der 60-Jährige ist möglicherweise an den Folgen eines Tauchunfalls gestorben. In Deutschland hat Carlsen seine Bücher verlegt.

Die Todesnachricht bestätigte ein Mitglied der Küstenwache der südjapanischen Stadt Nago am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Takahashis Leiche wurde demnach am Mittwochmorgen vor der Küste der Präfektur Okinawa gefunden, nachdem bei der Küstenwache ein Hilferuf eingegangen war.

Todesursache von Kazuki Takahashi noch ungeklärt

Takahashi trug den Angaben zufolge ein T-Shirt, eine Tauchermaske mit Schnorchel und Flossen, als er gefunden wurde. Eine Untersuchung soll nun die Todesursache klären. Gegenwärtig würden weder ein Unfall noch ein Verbrechen ausgeschlossen, teilte die Küstenwache mit.

Manga "Yu-Gi-Oh!": Erste Folge 1996, seitdem 38 Bände erschienen

Die erste Folge des Manga-Abenteuers "Yu-Gi-Oh!" war 1996 veröffentlicht worden. Es geht darin um den Jungen Yugi, dem ein Puzzle geschenkt wird, in dem der Geist eines ägyptischen Pharaonen eingeschlossen ist, der sich des Körpers des Jungen bemächtigt. Von dem Manga erschienen 38 Bände, außerdem gibt es zwei "Yu-Gi-Oh!"-Serien und zwei "Yu-Gi-Oh!"-Filme. Die Sammelkarten zu dem Abenteuer haben sich zu einem Welterfolg entwickelt. (AFP) In Deutschland verlegt der Carlsen-Verlag in Hamburg die "Yu-Gi-Oh!"-Comics.

