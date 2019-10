Stand: 10.10.2019 14:06 Uhr

Literaturnobelpreise für Tokarczuk und Handke

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

Type Status Report

Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges.

Apache Tomcat/7.0.90

2018 wurde kein Nobelpreis für Literatur vergeben - nun gibt es dafür gleich zwei Medaillen: Der Literaturnobelpreisträger 2019 heißt Peter Handke. Der österreichische Schriftsteller warf bereits mit seinem Roman "Die Hornissen" aus dem Jahr 1966 die Frage auf, wie sich überhaupt ein Roman schreiben ließe. Theaterstücke wie "Publikumsbeschimpfung" und "Kaspar" erzählten keine Geschichten, sondern spielten mit Versatzstücken der Sprache. Durch seine Freundschaften mit Wim Wenders und Claus Peymann kamen seine Stoffe auch ins Kino und ins Theater.

Die Literaturnobelpreise der vergangenen Jahre































Peter Handke: Schreiben als "Ein-Mann-Expedition"

Sein angeblich letztes Epos heißt "Die Obstdiebin". Viele Protagonisten aus früheren Büchern treten darin wieder auf, vor allem natürlich die Sprache: "Im Schreiben muss die Suchbewegung drin sein. Es ist eine Ein-Mann-Expedition in unbekanntes Land. Jedes Mal", sagte Handke einmal im Interview. Nun erhält der jüngste Büchner-Preisträger aller Zeiten (mit 30 Jahren!) den Literaturnobelpreis 2019.

Literaturnobelpreis 2018 für Olga Tokarczuk

Die Nobelpreisträgerin für Literatur 2018 ist die polnische Autorin Olga Tokarczuk. Ihr Romandebüt "Die Reise der Buchmenschen" aus dem Jahr 1993 wurde von der Gesellschaft der polnischen Buchverlage als bestes Prosadebüt ausgezeichnet. Tokarczuk wurde vom schwedischen Nobelpreiskomitee für ihre "erzählerische Vorstellungskraft, die mit enzyklopädischer Leidenschaft das Überschreiten von Grenzen als Lebensform" vertritt, gelobt.

Nobelpreis: Wichtigste Auszeichnung im Literaturbetrieb

Der Nobelpreis für Literatur gilt als die begehrteste und wichtigste literarische Auszeichnung der Welt. Der Preis ist mit neun Millionen Schwedischen Kronen (rund 870.000 Euro) dotiert und wird seit 1901 fast jährlich vergeben. Nach dem Willen des Unternehmers und Stifters Alfred Nobel (1833-1896), der selber Gedichte und Dramen verfasste, soll das ausgezeichnete Werk von hohem literarischen Rang sein und dem Wohle der Menschheit dienen. Überreicht wird der Literaturnobelpreis am 10. Dezember, Nobels Todestag.

Weitere Informationen Literaturnobelpreis: Alter Glanz durch neues Verfahren? Heute werden gleich zwei Literaturnobelpreise vergeben: einer für 2019, der andere rückwirkend für das vergangene Jahr. Die Skandale von 2018 haben Spuren hinterlassen. mehr Letztes Epos von Peter Handke Man muss für Peter Handkes Text "Die Obstdiebin" ein wenig Geduld mitbringen und es mögen, dass man zwischendurch immer wieder tief und fest einschläft - und dabei intensive Träume hat. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 10.10.2019 | 13:00 Uhr