Übergriff Stand: 07.07.2022 18:31 Uhr Am 26. August liest Gert Heidenreich aus "Pyramiden" von Gamal al-Ghitani.

In seiner Sammlung "Pyramiden" nähert der Ägypter Gamal al-Ghitani sich den geheimnisvollen Bauwerken in einer Pyramide aus Sätzen: Am längsten die erste Erzählung, wie eine Grundlegung - der letzte Text nur noch drei Worte lang, Punkt statt Fläche. Er verarbeitet Legenden, Begegnungen, Meditationen. In "Übergriff" macht eine Gruppe von Freunden sich voller Abenteuerlust in die unbekannten Tiefen einer Pyramide auf. In der Dunkelheit, kriechend, muss bald jeder sich seinen eigenen Dämonen stellen. Und im Inneren des Königgrabs vergeht die Zeit nach einem anderen Gesetz.

Gamal al-Ghitani (1945 - 2015) wuchs in Kairo auf, saß als junger Mann in Nassers Gefängnis, war Teppichdesigner, Journalist, Feuilletonchef einer Tageszeitung, Herausgeber einer Literaturzeitschrift und Schriftsteller. Sein Werk umfasst über 50 Bücher und verknüpft moderne und traditionelle arabische Erzähltraditionen. Al-Ghitani war Ritter des französischen "Ordre des Arts et des Lettres". Er gilt als einer der wichtigsten Vertreter der zeitgenössischen ägyptischen Literatur.

Erzählung aus "Pyramiden. Eine literarische Expedition"

Von Gamal al-Ghitani

Übersetzt von Doris Kilias

Verlag C. H. Beck 2006

Sprecher: Gert Heidenreich

Produktion: BR 2006

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 26.08.2022 | 08:30 Uhr

