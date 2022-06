Lesung: "Märchen aus meinem Luftschutzkeller" von Oleksij Tschupa

Bandera, Stepan: (1909-1959) nationalistischer ukrainischer Politiker und Partisanenführer. Sehr umstritten: Im Osten des Landes, in Russland, Polen und Israel gilt er als NS-Kollaborateur und Kriegsverbrecher, im Westen als Nationalheld. Er wurde 1959 im deutschen Exil von einem KGB-Agenten ermordet, sein Grab auf dem Münchner Waldfriedhof seit 2014 mehrfach verwüstet. Die russische Seite benutzt den Bandera-Kult, um demokratische Parteien und Politiker als Faschisten zu verunglimpfen.

Berkut, der: (dt. Steinadler), Sondereinheit der ukrainischen Miliz, die von staatlicher Seite gegen Bürgerrechtler und Demonstranten eingesetzt wurde. Mit besonderer Grausamkeit gingen sie während der Euromaidan-Proteste gegen Demonstranten vor.

Bubka, Serhij: (*1963) international erfolgreicher sowjetisch-ukrainischer Stabhochspringer, u.a. Olympiasieger 1988 in Seoul.

Dsjuba, Iwan: (*1931) ukrainischer Schriftsteller, sowjetischer Dissident, Kulturpolitiker, veranstaltete 1965 zusammen mit Wassyl Stus und Wjatscheslaw Tschornowil den ersten öffentlichen Protest in der Sowjetunion gegen die Inhaftierung ukrainischer Intellektueller. Wurde Anfang der 1970er Jahre inhaftiert und begnadigt, war 1989 Mitbegründer der ukrainischen Nationalbewegung Narodnyj Ruch.

Fünfzig-Hrywnja-Schein: Auf dem Fünfzig-Hrywnja-Schein ist Mychajlo Hruschewskyi (1866-1934) abgebildet, Historiker, Aktivist der ukrainischen Nationalbewegung, Präsident der Zentralna Rada, der provisorischen ukrainischen Regierung 1917.

Kobson, Iosiff: (1937-2018) sowjetisch-russischer Unterhaltungssänger, der aus dem Gebiet Donezk stammt, in der Sowjetunion und Russland große Popularität erlangte und nach 2014 die Annexion der Krim und die separatistischen Republiken in der Ukraine unterstützte.

Kotljarewskyi, Iwan: (1769-1838) Mitbegründer der ukrainischen Schriftsprache, sein Werk "Eneida", eine Parodie auf Vergils "Aeneis", die den Schauplatz in die Ukraine verlegt, erschien 1798 und gilt als erstes Werk in der ukrainischen Umgangssprache.

Kozjubynskyj, Mychajlo: (1864-1913) ukrainischer Schriftsteller, der zunächst der Bewegung der Narodniki nahestand und sich Zeit seines Lebens für die breite Volksbildung und die Verbreitung der ukrainischen Sprache einsetzte.

Pugatschowa, Alla: (*1949) sowjetisch-russische Popsängerin, besonders während der 1980er Jahre Person des öffentlichen Lebens und zivilgesellschaftlich engagiert.

Sahaidatschnyj, Petro: (1570-1622) ukrainischer Militärführer, Politiker und zwischen 1614 und 1622 Hetman der Saporoger Kosaken.

Schewtschenko, Taras: (1814-1861) ukrainischer Nationaldichter, der einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des Ukrainischen als Nationalsprache und zur Entstehung des ukrainischen Nationalbewusstseins leistete.

Sosjura, Wolodymyr: (1898-1965) ukrainischer Autor aus dem Donbass, in den 1920er Jahren Teil der avantgardistischen ukrainischen Literatur.

Stus, Wassyl: (1938-1985) ukrainischer Dichter und sowjetischer Dissident, setzte sich als aktiver Vertreter der Gruppe der Schistdejatnyky (dt. Sechziger) für eine erneuerte und autonome ukrainische Literatur und Kultur ein, mehrmals zu Lagerstrafen verurteilt, starb 1985 während der Lagerhaft in Sibirien.

Tymoschtschuk, Anatolij: (*1979) ehemaliger ukrainischer Fußballnationalspieler, von 1998 bis 2007 bei Schachtar Donezk unter Vertrag.