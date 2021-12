Stephan Schad liest "Liebe in Zeiten des Hasses" von Florian Illies Stand: 21.12.2021 13:40 Uhr Stephan Schad liest in "Am Morgen vorgelesen" vom 27. Dezember 2021 bis 7. Januar 2022 aus dem Roman über bekannte Liebespaare von Florian Illies: "Liebe in Zeiten des Hasses".

Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir, Zelda und F. Scott Fitzgerald oder Bertolt Brecht und Helene Weigel: Florian Illies begleitet in seinem Buch zahlreiche bekannte Liebespaare, Affären und gescheiterte Liebschaften von 1929 bis 1939. Zunächst vor dem Hintergrund des langsam erstarkenden Nationalsozialismus und schließlich nach der Machtergreifung Hitlers 1933 beschreibt er die zum Teil verheerenden Auswirkungen auf die Paare, eben "Liebe in Zeiten des Hasses". Ähnlich wie in seinem Buch "1913. Der Sommer des Jahrhunderts" schafft Florian Illies Querverbindungen zwischen den Personen. Das macht seine Bücher unterhaltsam und lehrreich.

Zu hören sind die Lesungen vom 27. Dezember bis zum 7. Januar 2022, jeweils Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Folgen sieben Tage zum Nachhören bereit. Das Buch ist im S. Fischer Verlage erschienen.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 27. Dezember 2021 8.30 Uhr 2 28. Dezember 2021 8.30 Uhr 3 29. Dezember 2021 8.30 Uhr 4 30. Dezember 2021 8.30 Uhr 5 31. Dezember 2021 8.30 Uhr 6 3. Januar 2022 8.30 Uhr 7 4. Januar 2022 8.30 Uhr 8 5. Januar 2022 8.30 Uhr 9 6. Januar 2022 8.30 Uhr 10 7. Januar 2022 8.30 Uhr

