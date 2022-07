Die Trommel singt vom Frieden Stand: 07.07.2022 18:31 Uhr Am 12. September liest Hans Paetsch aus "Der Pfeil Gottes" von Chinua Achebe.

Die Pflicht des Oberpriesters Eze-Ulu ist es, dem alles zusammenhaltenden Gott Ulu beizustehen. Er ist gleichsam nur die Maske des in Wirklichkeit handelnden Gottes. Nur er kann die Gemeinschaft durch die Rituale und Mysterien lebendig erhalten. Warum scheitert er? Weil er sich zu wichtig nimmt, stur und starrköpfig wird. Das entspricht nicht afrikanischer Tradition und Weisheit. Eze-Ulu hat die Weisheit des Schilfrohrs vergessen, das sich biegen und beugen kann. Denn wenn es sich nämlich nicht beugt, zerbricht es.

Der Nigerianer Chinua Achebe (1930 - 2013) gilt als einer der Gründerväter der modernen afrikanischen Literatur. Sein 1958 erschienener erster Roman "Things fall apart" gilt als Meilenstein. Seine Bücher, in denen er oft traditionelle nigerianische Erzählungen verarbeitet, wurden in 50 Sprachen übersetzt. Weltweit anerkannt und preisgekrönt, lebte er in Nigeria und den USA, wo er jeweils Professuren für Literatur innehatte.

Auszug aus dem gleichnamigen Roman "Der Pfeil Gottes"

Von Chinua Achebe

Verlag F.A. Brockhaus, Wiesbaden, 1965

Sprecher: Hans Paetsch

Produktion: NDR 1980

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 12.09.2022 | 08:30 Uhr

