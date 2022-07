Das Begehren nach Freiheit wird übergroß Stand: 07.07.2022 18:31 Uhr Am 20. Juli liest Hans Paetsch "Die Herrschaft der Spinne" und "Die Straße" von Bernard B. Dadié.

Ein niedergeschriebenes Märchen ist in der afrikanischen Tradition, die eine der mündlichen Überlieferung ist, wie ein gefangenes Tier. Alles Eingesperrte verliert etwas von seinem Reichtum. In seinem Sammelband "Das Krokodil und der Königsfischer" verbindet Bernard Dadié Märchen mit subtilen Aussagen zu aktuellen Fragen der Zeit, Politisches nicht ausgenommen. In "Herrschaft der Spinne" steht Letzteres im Vordergrund. Die zweite Geschichte "Die Straße" ist pure Poesie, geprägt vom Refrain der Trommel, die nicht fehlen darf: Krongodon! godon! godon!

Bernard Binlin Dadié (1916-2019) stammt aus der Elfenbeinküste. Er nahm Teil am Unabhängigkeitskampf seiner Heimat und verbrachte einige Jahre im Gefängnis. In seinem Werk verbindet er die traditionelle Form afrikanischer Märchen mit zeitgenössischen Themen. Er wurde zwei Mal mit dem Grand Prix littéraire de l’Afrique noire ausgezeichnet. Seine beiden Märchen entstammen dem Buch "Das Krokodil und der Königsfischer".

Aus dem Band "Das Krokodil und der Königsfischer"

Von Bernard B. Dadié

Walter Verlag, Olten 1979

Sprecher: Hans Paetsch

Produktion: NDR 1980

Weitere Informationen Am Morgen vorgelesen: Stimmen aus Afrika Das ARD Radiofestival 2022 bietet vom 11. Juli bis zum 16. September Stimmen vom afrikanischen Kontinent eine Bühne. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 20.07.2022 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane