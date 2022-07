Nur die Barmherzigkeit kann jetzt noch helfen Stand: 07.07.2022 18:31 Uhr Am 21. Juli liest Günter Dockerill aus "Chala" von Sembène Ousmane.

Der Titel "Chala" verweist auf eine Krankheit, die ihren Träger ächtet: eine plötzliche sexuelle Impotenz und Unfruchtbarkeit. Der Held des Romans El Hadji ist von dieser Krankheit befallen. Niemand will mehr mit ihm, der einst großen Einfluss besaß, zusammen sein. Seine Frauen verlassen ihn. Nur die Bettler können ihn vielleicht noch heilen. El Hadji, der durch seinen Reichtum impotent geworden und innerlich abgestorben ist, kann nur geheilt werden, wenn er sich den Ausgestoßenen zuwendet, zu denen er beinahe selbst schon gehört.

Sembène Ousmane (1923 - 2007) war ein senegalesischer Autor und Regisseur. Er wurde 1944 als Tirailleur Sénégalais in die französische Armee zum Krieg gegen Deutschland eingezogen. Er arbeitete in Frankreich in einer Citroën-Fabrik und als Hafenarbeiter. Von der intellektuellen Strömung der "négritude" seines Landsmannes Lépold Senghor distanzierte er sich. Er nahm als Gewerkschafter an Blockaden von Schiffsladungen für den Vietnamkrieg teil. 1961 ging er nach Moskau, um Filmwissenschaft zu studieren und erhielt 1966 den Prix Jean Vigo für "Die Schwarze aus Dakar". Sein berühmtestes Buch ist "Gottes Holzstücke" (1960).

Auszug aus dem gleichnamigen Roman "Chala"

Von Sembène Ousmane

Sprecher: Günter Dockerill

Peter Hammer Verlag 1979

Produktion: NDR 1980

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 21.07.2022 | 08:30 Uhr

