Antje Rávik Strubel liest aus ihrem Roman "Blaue Frau" Stand: 27.12.2021 18:54 Uhr Antje Rávik liest aus ihrem mit dem Deutschen Buchpreis 2021 ausgezeichneten Roman.

In ihrem preisgekrönten Roman erzählt Antje Rávik Strubel die Geschichte Adinas aus einem Dorf im tschechischen Riesengebirge. Sie flieht vor den Erinnerungen an einen sexuellen Übergriff in der Uckermark nach Helsinki. Und wird doch immer wieder von ihren Erinnerungen eingeholt. Unterbrochen - oder ergänzt? - wird die Handlung von kurzen Episoden, in denen eine mysteriöse blaue Frau auftritt.

Weitere Informationen Antje Rávik Strubel erhält Deutschen Buchpreis 2021 Für ihren Roman "Blaue Frau" ist Antje Rávik Strubel mit dem Deutschen Buchpreis 2021 ausgezeichnet worden. Thomas Kunst aus Stralsund ging leer aus. mehr

Antje Rávik Strubel sagte in ihrer Dankesrede bei der Verleihung des Deutschen Buchpreises im Herbst, ihr Roman handle von der erzwungenen Sprachlosigkeit einer jungen Frau, die sich ihrer Sprache und ihrer selbst wieder ermächtigen möchte.

Zu hören sind die Lesungen vom 10. bis zum 28. Januar 2022, jeweils Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Folgen sieben Tage zum Nachhören bereit. Das Buch ist im erschienen.

Sie wollen die Folgen ganz bequem unterwegs hören? Kein Problem, laden Sie einfach unsere kostenlose NDR Kultur App herunter und hören Sie "Am Morgen vorgelesen" auf Ihrem Smartphone.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 10. Januar 2022 8.30 Uhr 2 11. Januar 2022 8.30 Uhr 3 12. Januar 2022 8.30 Uhr 4 13. Januar 2022 8.30 Uhr 5 14. Dezember 2021 8.30 Uhr 6 17. Januar 2022 8.30 Uhr 7 18. Januar 2022 8.30 Uhr 8 19. Januar 2022 8.30 Uhr 9 20. Januar 2022 8.30 Uhr 10 21. Januar 2022 8.30 Uhr 11 24. Januar 2022 8.30 Uhr 12 25. Januar 2022 8.30 Uhr 13 26. Januar 2022 8.30 Uhr 14 27. Januar 2022 8.30 Uhr 15 28. Januar 2022 8.30 Uhr

Weitere Informationen Die interessantesten literarischen Neuerscheinungen 2021 Spannende Romane, fesselnde Erzählungen, berührende Lyrik: Viele aufregende Bücher sind in diesem Jahr erschienen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 10.01.2022 | 08:30 Uhr