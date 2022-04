Kat Menschik: Von Katzen und "Lieblingsbüchern" Stand: 23.04.2022 14:04 Uhr Kat Menschik ist eine der berühmtesten Illustratorinnen Deutschlands. Im Interview spricht sie über ihre Reihe "Lieblingsbücher", die im Galiani-Verlag Berlin erschienen ist und die als eine der schönsten Buchreihen der Welt gilt. Beitrag anhören 6 Min

Wir feiern heute den Welttag des Buches. Was macht für Sie ein richtig schönes Buch aus?

Kat Menschik: Für mich ist ein richtig schönes Buch ein Gegenstand, den man gern in die Hand nimmt, der sich gut anfühlt, der gut riecht - neue Bücher duften, wenn man die aufschlägt, ja so toll nach frischer Druckerei. Und natürlich freue ich mich immer, wenn sie schön gestaltet sind, also wenn sie schön illustriert sind, ein schönes Layout haben oder mit schönen Fotos versehen sind.

Da kennen Sie sich natürlich bestens aus. Der Welttag des Buches geht auf die vermuteten Todestage von Cervantes und Shakespeare zurück. Für den Galiani-Verlag illustrieren Sie unter anderem ihre Lieblingsbücher - so heißt auch eine Reihe, darunter "Romeo und Julia", das vor einigen Jahren erschienen ist. Wie sind Sie da herangegangen, so einen Klassiker zu gestalten?

Eigentlich ist meine Methode, dass ich den Text lese und sehr, sehr emotional an die Zeichnungen herangehe. Ich möchte gar nicht unbedingt genau, was in dem Text steht, illustrieren. Das lesen wir ja - und man macht sich seine eigenen Bilder. Ich möchte emotional etwas dazugeben, also Bilder erfinden, die Anklänge an den Text sind und an die Emotion, die man möglicherweise empfindet. Im besten Fall entstehen so Collagen, die auf den ersten Blick gar nicht so viel mit dem Buch zu tun haben und man sich die Illustrationen und das Buch zusammenaddiert.

Wie sieht das Setting aus, in dem Sie arbeiten? Brauchen Sie immer die gleiche Umgebung - zum Beispiel das Gartenhäuschen, den Blick raus ins Freie oder vielleicht ein Katzenschnurren auf dem Schoß?

Alles, was Sie beschreiben, habe ich in der Regel! Zwei Katzen habe ich - und die verhindern auch manchmal, dass ich arbeiten kann, weil die sich gerne mitten aufs Papier und auf die Tastatur legen.

Der Klassiker!

Genau! Ich liebe das natürlich. Theoretisch könnte ich überall arbeiten, weil ich eigentlich nicht viel Platz brauche: Ich zeichne nämlich immer mit Feder und Tusche auf A4-Papier. Das mache ich, weil das A4-Papier so gut unter einen Scanner passt. Ich scanne die Schwarz-Weiß-Zeichnungen und habe die dann im Computer. Alles, was Sie von mir kennen, diese farbigen Bilder, sind eigentlich am Rechner fertiggestellt. Die Endergebnisse sind immer digital und ich fange analog an. Da ich Bilder am Rechner fertig mache, bin ich dann doch an meinen Arbeitsplatz gebunden. Ich finde das aber ganz schön, weil ich von diesem Schreibtisch weggehen kann - und dann habe ich Feierabend. Dann mache ich andere Arbeiten.

Gerade ist in der Reihe der "Illustrierten Lieblingsbücher" im Galiani-Verlag ein Buch über die Tomate erschien. Vielleicht hat die Tomate etwas mit den anderen Arbeiten zu tun, die Sie gerade erwähnt haben? Ich glaube, Pflanzen habe es Ihnen angetan, oder?

Ja, die Natur hat es mir angetan. Ich lebe schon ein paar Jahre auf dem Land. Ich bin aus Berlin - als eine richtige Berliner Stadtpflanze - aufs Land gezogen. Ich liebe die Natur und die Tiere. Bei uns auf dem Hof dürfen Maulwürfe leben, wir füttern die Vögel ganzjährig und wir füttern die Igel und kümmern uns. Ich liebe Pflanzen. Und ich habe während der Corona-Zeit, als wir vier uns hier im Lockdown aufgehalten haben, begonnen, zum ersten Mal einen Gemüsegarten anzulegen. Im vorigen Jahr hatte ich das erste Mal richtig viele Tomatenpflanzen und im Zuge dessen, dass ich mir die angeschaut habe und dass ich sie gepflegt und gehegt habe und sie so wunderwunderschön finde, kam ich auf die Idee, ein Tomatenbuch mit Tomatenporträts zu zeichnen.

Sie machen auch Schmuck. Ich habe auf Ihrer Facebook-Seite gesehen, dass man von Ihnen gestaltete Kettenanhänger mit einer Friedenstaube kaufen kann. Der Erlös geht in die Ukraine für den Tierschutz. Läuft das gut an, dieses Benefizprojekt?

Es lief wahnsinnig gut an, aber innerhalb von drei Tagen waren alle Friedenstauben ausverkauft. Diese Schmuckstücke, die ich anfertige, sind immer limitiert auf 25 Stück. Die nummeriere ich auf der Rückseite und wenn die ausverkauft sind, sind die ausverkauft.

Normalerweise sind die mit Motiven von Ihnen aus den Büchern?

Genau, es gibt noch andere Motive, aber die Friedenstaube ist ausverkauft. Das Geld ist an Peta gespendet. Nachdem ich vorher alle möglichen Hilfsorganisationen unterstützt habe, dachte ich, ich möchte mich ein bisschen um die traumatisierten Haustiere kümmern.

Das Gespräch führte Eva Schramm.

