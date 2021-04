"Jeder Mensch": Neues Buch von Ferdinand von Schirach Stand: 13.04.2021 11:27 Uhr Im Buch "Jeder Mensch" plädiert Ferdinand von Schirach dafür, die Charta der europäischen Grundrechte zu erweitern. Beitrag anhören 36 Min

von Lenore Lötsch

"Ich bin alles andere als ein politischer Aktivist", sagt der Anwalt, Bestsellerautor und schreibende Strafverteidiger Ferdinand von Schirach über sich. "Ich eigne mich überhaupt nicht zu einem Revolutionär und ich war noch nie in meinem Leben auf einer Demonstration." Nun ist aber ein kleines Büchlein von ihm erschienen, in dem er dafür plädiert, die Charta der europäischen Grundrechte zu erweitern. Es geht ihm um ein europäisches Recht auf informationelle Selbstbestimmung und um ein vor europäischen Gerichten einklagbares Recht darauf, "dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen". Aber auch um "das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben", wie es im ersten seiner sechs Artikel heißt.

Schon seinen 2020 veröffentlichten Gesprächsband "Trotzdem" mit Alexander Kluge hatte der Dichterjurist Schirach beschlossen mit den Worten: "Wir könnten das Ruder herumreißen und uns endlich eine europäische Verfassung geben." "Genau jetzt" sei der richtige Zeitpunkt dafür. Für sein jetziges Buch übernimmt er die Forderungen der Petition "Jeder Mensch", eine Intiative, die von der Stfitung Jeder Mensch e.V. organisiert wird.

Ferdinand von Schirach plädiert für folgende Grundrechte: Artikel 1 - Umwelt

Jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben.

Artikel 2 - Digitale Selbstbestimmung

Jeder Mensch hat das Recht auf digitale Selbstbestimmung. Die Ausforschung oder Manipulation von Menschen ist verboten.

Artikel 3 - Künstliche Intelligenz

Jeder Mensch hat das Recht, dass ihn belastende Algorithmen transparent, überprüfbar und fair sind. Wesentliche Entscheidungen muss ein Mensch treffen.

Artikel 4 - Wahrheit

Jeder Mensch hat das Recht, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen.

Artikel 5 - Globalisierung

Jeder Mensch hat das Recht, dass ihm nur solche Waren und Dienstleistungen angeboten werden, die unter Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt und erbracht werden.

Artikel 6 - Grundrechtsklage

Jeder Mensch kann wegen systematischer Verletzungen dieser Charta Grundrechtsklage vor den Europäischen Gerichten erheben.

