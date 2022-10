Stand: 26.10.2022 18:50 Uhr Ihr glücklichen Augen: Elke Heidenreich liest aus ihren Erzählungen

Auf den Spuren von Shakespeares "Macbeth" in Schottland, auf dem Fahrrad mit der Verlegerin Inge Feltrinelli durch Mailand oder auf einen Kaffee mit Fernando Pessoa in Lissabon - Elke Heidenreich ist in ihrem Leben viel und gerne gereist. Gerne ließ sie sich durch fremde Städte und ferne Länder treiben. Ihre Beobachtungen, Begegnungen und Erlebnisse hat sie gewissenhaft notiert. Herausgekommen sind literarische Miniaturen - mal ernst, mal komisch, aber immer unverkennbar Elke Heidenreich.

VIDEO: Autorin und Literaturkritikerin Elke Heidenreich (25 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 28.10.2022 | 08:30 Uhr

