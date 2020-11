Livestream: Der Norden liest - Arktisforscher Markus Rex Stand: 26.11.2020 18:45 Uhr Markus Rex berichtet im Rahmen von Der Norden liest von der Forschungsreise der "Polarstern". Sehen Sie das Gespräch heute ab 20 Uhr hier im Livestream und stellen Sie Ihre Frage an Markus Rex.

Aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen findet die Veranstaltung ohne Publikum statt.

Es war eine Expedition der Superlative: Ab Herbst 2019 driftete das deutsche Forschungsschiff "Polarstern" ein Jahr lang durch das Polarmeer. An Bord waren insgesamt 442 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 37 Nationen. Gemeinsam untersuchten sie in der Arktis die Auswirkungen des Klimawandels. Sie überwinterten in einer Region, die in der Polarnacht nahezu unerreichbar ist. Versorgt wurden sie von einer internationalen Flotte von Eisbrechern, Helikoptern und Flugzeugen.

Mit an Bord waren unter anderem auch eine Fotografin und ein Kamerateam der ARD.

Am 12. Oktober ist die "Polarstern" wieder in ihrem Heimathafen Bremerhafen eingelaufen. Dort wurden sie nicht nur von Familie und Freunden, sondern auch von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek, der Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, Antje Boetius, und zahlreichen Medienvertretern in Empfang genommen.

Klimaforschung im ewigen Eis

Markus Rex leitet die Atmosphärenforschung des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, und ist Professor für Atmosphärenphysik an der Universität Potsdam. Er hat bereits unzählige Expeditionen in Arktis, Antarktis und andere entlegene Regionen der Welt unternommen, um die komplexen Klimaprozesse zu erforschen, die dort zu teils dramatischen Klimaveränderungen führen.

Auch bei dieser Forschungsreise war er als Expeditionsleiter an Bord und wird in der Reihe "Der Norden liest" in der besonderen Atmosphäre des Hamburger Planetariums von diesem einzigartigen Forschungsabenteuer berichten.

Moderation: Christoph Bungartz vom NDR Kulturjournal.

Eine Veranstaltung der Reihe "Der Norden liest" des Kulturjournals im NDR Fernsehen und von NDR Kultur unter der Schirmherrschaft der Stiftung Lesen. In Kooperation mit dem Planetarium Hamburg, den Bücherhallen Hamburg, dem Alfred-Wegener-Institut und dem Helmholtz-Zentrum für Polar und Meeresforschung.

Gespräch in Hamburg: Markus Rex Art:

Lesung

Datum:

26. November 20 Uhr

Ort:

Planetarium

Linnering 1

22299 Hamburg



Bitte beachten Sie: Leider kann die Lesung wegen der aktuellen Corona-Maßnahmen nicht mit Publikum stattfinden. Bereits gekaufte Karten werden erstattet.

Wir bemühen uns, alle Lesungen an den geplanten Terminen hier live als Stream anzubieten. Wir informieren Sie auf diesen Seiten und in unserem Newsletter über weitere Details zu dieser Planung.

